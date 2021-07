Chrzanów. Libacje i akty wandalizmu nad stawem w Kościelcu. To miejsce już tak nie wygląda. Zniszczono piękne lilie wodne [ZDJĘCIA]

Komu przeszkadzały lilie wodne nad stawem? Kto był tak bezmyślnym idiotą, żeby je niszczyć? Zniszczyli efekt wielu lat pracy i pielęgnowania wodnej roślinności. Nie tylko tych pięknych kwiatów rosnących na tarlisku, ale również kwiaty rosnące od strony ulicy Krótkiej. To co zobaczyliśmy we wtorek zagotowało krew w żyłach... tego nie zniszczyły dziki, kuny, czy wichura albo burza, to zniszczył jakiś człowiek - piszą członkowie zarządu Towarzystwa Wędkarskiego Kościelec - Tomek Brożek, Mirosław Krzystkiewicz, Krzysztof Nowak, Piotr Jaworski, Kamil Hudzik.