Chrzanów. Lokomotywa SM42 produkowana w Fabloku w wodorowej odsłonie. Dzieło Orlenu i Pesy początkiem kolejowej rewolucji? [ZDJĘCIA]

Chrzanów. Produkowana w Fabloku SM42 w wodorowej odsłonie. Dzieło Orlenu i Pesy początkiem kolejowej rewolucji?

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce "Fablok" w Chrzanowie w dużej mierze przyczyniła się do stworzenia powojennej historii polskiej kolei. Produkowane tam konstrukcje wciąż budzą podziw i darzone są ogromnym sentymentem nie tylko przez kolejarzy ale też miłośników kolejnictwa. W 2019 roku na tory "wróciła" Luxtorpeda. Internauci zdecydowali, że tak właśnie ma się nazywać nowy pociąg pośpieszny Kolei Małopolskich pod Tatry. Z Krakowa do Zakopanego można dojechać nim w 3 godziny i 12 minut. To jednak wynik daleki od rekordu ustanowionego w 1936 roku. Wówczas prawdziwa Luxtorpeda pokonała tę trasę w ciągu zaledwie 2 godzin i 18 minut.

Inną, już kultową konstrukcją produkowaną w zakładach w Chrzanowie jest lokomotywa SM42. W latach 1963-1992 z chrzanowskiej fabryki wyjechały na tory 1822 sztuki tych pojazdów, dzięki czemu stała się ona najpopularniejszą serią lokomotyw spalinowych w Polsce. W dalszym ciągu wiele z nich znajduje się w użytku. Konstrukcja SM42 teraz doczekała się drugiego życia, a to za sprawą współpracy ​PKN Orlenu i Pesy Bydgoszcz. W ub. tygodniu zaprezentowana została pierwsza w Polsce i druga na świecie lokomotywa wodorowa zbudowana właśnie na bazie legendarnej SM42. Dotąd taki pojazd wyprodukowali tylko Chińczycy.