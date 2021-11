Chrzanów. Nowoczesny tomograf i aparat RTG trafiły do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie [ZDJĘCIA]

Chrzanów. Nowoczesny tomograf i aparat RTG trafiły do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Już 5 mln zł dofinansowania pozyskał Szpital Powiatowy w Chrzanowie na zakup nowych urządzeń oraz łóżek. Najnowszymi nabytkami, które trafiły do tej placówki są nowoczesny tomograf komputerowy, aparat rentgenowski oraz aparat do oznaczenia koronawirusa metodami molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup tomografu kosztował 2,7 mln zł, natomiast całego sprzętu łącznie - 3,4 mln zł. Był on możliwy dzięki pozyskaniu środków z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 2.0 oraz ze strony powiatu chrzanowskiego, które po równo sfinansowały tę inwestycję.