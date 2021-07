Chrzanów. Ogłoszono przetarg na modernizację Rynku. Zieleń zastąpi beton [WIZUALZIACJA, ZDJĘCIA]

Ogłoszono przetarg na modernizację Rynku w Chrzanowie. Zieleń zastąpi beton

W połowie sierpnia br. roku ma ruszyć długo wyczekiwany remont Rynku w Chrzanowie. Wakacje to dla restauratorów prowadzących swoją działalność na Rynku w Chrzanowie okres wzmożonej pracy, ale również zysków, dzięki funkcjonującym tam ogródkom piwnym, które cieszą się dużą popularnością. Obecnie w czasach pandemii koronawirusa to również okazja, by w ten sposób odrobić część strat. Restauratorzy nie są zadowoleni, że w trakcie wakacji będą musieli zwinąć część swojego interesu. Jest to jednak konieczne ze względu na planowane nasadzenia drzew i krzewów na Rynku.

Planowy remont zakłada zwrot w kierunku natury. Nowa koncepcja uwzględnia oczekiwania mieszkańców oraz przebieg mediów, wybieranych przez spacerowiczów tras oraz nasłonecznienia o różnych porach roku.

To właśnie najbardziej słoneczna część Rynku, przy fontannie, przejdzie największe zmiany. Posadzone zostaną tam trzy drzewa, krzewy oraz stworzone zostaną trawniki. Drzewa muszą spełniać kilka funkcji. Mieć długi okres wegetacji, by dawać zieleń, szybko rosnąć, a jednocześnie nie być za duże. Z kolei ich system korzeniowy nie może niszczyć płyty Rynku.