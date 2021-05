Chrzanów. Otwarto pierwszy wyremontowany wiadukt. Kierowcy i piesi mogą już korzystać z obiektu na ul. 29 Listopada [ZDJĘCIA, WIDEO]

Chrzanów. Otwarto pierwszy wyremontowany wiadukt. Kierowcy i piesi mogą korzystać z obiektu na ul. 29 Listopada

W pierwszych dniach od otwarcia wiaduktu niewielu kierowców z korzystało z możliwości przejazdu pod nim. Falista blacha wokół konstrukcji oraz znajdujące się w niektórych miejscach oznakowanie wciąż sugerowały, że obiekt jest zamknięty dla ruchu.

Wciąż zamknięte pozostają natomiast wiadukty na ul. Krakowskiej, Kadłubek oraz Zbożowej. Szczególnie dla kierowców i pieszych uciążliwy jest brak możliwości przeprawy pod tym pierwszym. Łączy on bowiem ścisłe centrum miasta z dzielnicą handlową, w której znajduje się centrum handlowe oraz trzy duże supermarkety.

Remont wiaduktu na ul. Krakowskiej (DK 79) praktycznie został zakończony, nie zostanie on jednak otwarty prędko, a to za sprawą trwającej nieopodal innej inwestycji. Mowa o budowie budowie ronda na DK 79. Nowe skrzyżowanie ma powstać do końca listopada br. Inwestycja ta pozwoli na wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na kluczowym fragmencie drogi i tym samym usprawnieniu komunikacji w mieście. W najbliższych miesiącach kierowców czekają jednak duże utrudnienia.