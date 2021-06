Chrzanów. Trwa budowa budowa osiedla Nowe Południe. Nowe duże mieszkania na sprzedaż [ZDJĘCIA]

Trwa budowa osiedla Nowe Południe w Chrzanowie

Największe mieszkania o powierzchni 63 metrów kwadratowych wciąż czekają na nowych właścicieli. Aktualnie dostępnych jest 10 lokali, wszystkie wyposażone są w balkon. Zarezerwowane lub sprzedane zostały mniejsza mieszkania o powierzchni 41 i 53 metrach kwadratowych. Inwestycja składa się z dwóch budynków, w których znajdują się dwu-, trzy- i czteropokojowe lokale wyposażone m.in. w salon z aneksem kuchennym. Największe mieszkania będą posiadać dwie łazienki. Do wyboru były) lokale z balkonem lub ogródkiem - te na parterze. Każde z mieszkań posiadać będzie przypisane miejsce parkingowe. Nad bezpieczeństwem czuwać będzie system monitoringu.

Budynki będą ekologiczne. Zastosowana zostanie fotowoltaika, która będzie wykorzystywana do dogrzewania wody centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia części wspólnych, takich jak klatki schodowe, dojścia do budynków czy parking.

5,5 tys. zł za metr kwadratowy to cena za mieszkanie na pierwszym i drugim piętrze. 5,8 tys. zł trzeba natomiast zapłacić za mieszkanie na parterze.

Za największe 63 metrowe mieszkanie trzeba będzie więc zapłacić 346,5 tys. zł. Natomiast za to 53 metrowe 291,5 zł, a za 48 metrowe 264 tys. zł. Mieszkania sprzedawane będą w stanie deweloperskim, co oznacza, że nowi właściciele będą musieli je wykończyć we własnym zakresie.

Budowa bloków przebiega sprawnie, ściany budynków pną się w szybkim tempie. Jak zapewnia inwestor budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Nowi właściciele klucze do mieszkań otrzymają po dokonaniu odbiorów, co powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2020 roku. Wykonawcą jest firma Elewax z Młoszowej.