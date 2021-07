Chrzanów. Trwa rozbudowa zakładu Dan Cake. To będzie jeden z najwyższych budynków w mieście [ZDJĘCIA] AKTUALIZACJA

Trwa rozbudowa zakładu Dan Cake w Chrzanowie. To będzie jeden z najwyższych budynków w mieście

Projekt obejmuje budowę centrum logistycznego, składającego się z trzech hal: załadunkowej, łącznikowej oraz w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Inwestycja uwzględnia również niezbędną infrastrukturę, taką jak drogi dojazdowe czy parkingi. Nowe powierzchnie zajmą ponad 4,5 tys. m2 powierzchni. Tym samym po rozbudowie metraż zakładu wzrośnie do ponad 20 tys. m2.

Przedsięwzięcie realizowanego na postawie decyzji Polskiej Strefy Inwestycji, jej łączną wartości to ponad 70 mln złotych. W związku z tym projektem w zakładzie Dan Cake została już uruchomiona kolejna linia do produkcji Bułeczek Mlecznych i Bułek do Burgerów, a także automatyki w strefie pakowania w nowej hali produkcyjnej, poprzez zastosowanie robotów UR oraz robota sztaplującego kartony firmy Rober. Ten drugi po rozbudowie zakładu będzie przekazywał całe palety, za pomocą sieci taśmociągów, do nowoczesnego magazynu wysokiego składowania. Obiekt ten będzie miał wysokość nieco ponad 30 metrów, czyli będzie jednym z najwyższych budynków w Chrzanowie i będzie w stanie pomieścić do 5 tysięcy palet.