Chrzanów. Wielki sukces największej w historii Polski zbiórki! Zebrano 9,4 mln zł na ratowanie życia Janka Kozuba [ZDJĘCIA]

W piątek (27 sierpnia) tuż po godz. 22 nastąpiła chwila, na którą rodzice Janka Kozub czekali z niecierpliwością. Zielony pasek na stronie Fundacji Siepomaga, za pośrednictwem której prowadzona był zbiórka pieniędzy, pokazał 100 proc. Oznacza to, że zebrana została wymagana kwota, czyli ponad 9,4 mln zł! Pieniądze za pośrednictwem fundacji wpłaciło 178 600 osób i stale ich przybywa.

Przypomnijmy, że Janek Kozub przyszedł na świata 19 lutego br. Jego rodzice Paulina Serafin-Kozub i Krystian Kozub od początku byli zaniepokojeni zachowaniem noworodka. Nie był on tak ruchliwy jak inne dzieci, nie wierzgał energicznie rączkami i nóżkami, jakby brakowało mu siły. Badania genetyczne potwierdziły najgorsze - zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni SMA typu 1.

Obecnie lekiem dającym najlepsze efekty w walce z rdzeniowym zanikiem mięśni jest Zolgensma, nazywany najdroższym lekiem świata. Koszt terapii genowej z jego wykorzystaniem to ponad 9 mln zł. Nie jest on w Polsce refundowany, dlatego osoby chcące go zakupić muszą za niego zapłacić. Lek jest bardzo skuteczny. Jeśli zostanie poddany wcześnie, gdy niemowlak ma jeszcze pełnię funkcjonujących mięśni.