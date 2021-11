Chrzanów. Wielkie otwarcie supermarketu Netto. Sklep zastąpił Tesco. Na klientów czekają promocje [ZDJĘCIA]

NOWE Ekspres ciśnieniowy do kawy w wyjątkowej promocji. Black Friday 2021 zachęca okazjami i niskimi cenami. Sprawdź oferty!

Black Friday 2021 zbliża się wielkimi krokami! To dobra okazja na to, aby w promocyjnej cenie nabyć m.in. sprzęt AGD. Marzysz o ekspresie ciśnieniowym do kawy,...