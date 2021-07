Chrzanów. Zebrali 2 mln zł na ratowanie życia Janka Kozuba. Potrzebnych jeszcze 7 mln zł na terapię genową SMA

Zebrali 2 mln zł na ratowanie Janka Kozuba. Potrzebnych jeszcze 7 mln zł

Janek Kozub przyszedł na świata 19 lutego br. Jego rodzice Paulina Serafin-Kozub i Krystian Kozub od początku byli zaniepokojeni zachowaniem noworodka. Nie był on tak ruchliwy jak inne dzieci, nie wierzgał energicznie rączkami i nóżkami, jakby brakowało mu siły. Lekarze uspokajali rodziców. Kolejne niepokojące informacje pojawiły się podczas rutynowej wizyty u pediatry, który stwierdził obniżone napięcie mięśniowe u Janka. Rodzice rozpoczęli rehabilitację synka u fizjoterapeuty.

Nasza fizjoterapeutka zwróciła uwagę na niepokojące przykurcze w nóżkach. Poszliśmy z synkiem do kolejnych lekarzy. Odwiedziliśmy pediatrę, ortopedę, otrzymaliśmy skierowania na kolejne badania - mówi Paulina Serafin-Kozub.

Wówczas po raz pierwszy od lekarzy usłyszeli, że podejrzewają u Janka rdzeniowy zanik mięśni. Badania genetyczne potwierdziły najgorsze. Lekiem dającym najlepsze efekty w walce z rdzeniowym zanikiem mięśni jest Zolgensma, nazywany najdroższym lekiem świata. Koszt terapii genowej z jego wykorzystaniem to ponad 9 mln zł. Nie jest on w Polsce refundowany, dlatego osoby chcące go zakupić muszą za niego zapłacić.