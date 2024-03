Ciasta na Wielkanoc – serniki, które warto upiec na święta [PRZEPISY]

Wielkanocne ciasta to przede wszystkim babki i mazurki. Jednak ciastem, które Polacy kochają najbardziej są serniki! Dlatego nie powinno ich zabraknąć na wielkanocnym stole. Zobaczcie przepisy na serniki, które wyjdą zawsze i smakują wyśmienicie.

Przepisy na serniki na Wielkanoc 2024! Tym sernikom nikt się nie oprze! Puszysty sernik z bezą i rosą, sernik z brzoskwiniami i galaretkę na ciemnym biszkopcie, sernik na kruchym cieście z brzoskwiniami i kokosową kruszonką… i wiele wiele innych wyjątkowych serników na Wielkanoc 2024. Zobaczcie przepisy!

Poniżej przepisy na pyszne serniki na świąteczny stół:

Puszysty sernik z bezą i rosą

Sernik na kruchym spodzie z miękką bezą i rosą

Sernik z brzoskwiniami i galaretkę na ciemnym biszkopcie

Sernik na kruchym cieście z brzoskwiniami i kokosową kruszonką

Sernik nieco inaczej: sernik gotowany babci Helenki

Sernik na kruchym cieście z morelami i galaretką

Sernik dla leniwych ze skórką pomarańczową

Serowiec zasmażany

Poduszkowiec, czyli sernik na kakaowym spodzie

Lekki sernik japoński

Puszysty sernik z bezą i rosą [PRZEPIS]

Puszysty sernik z bezą i rosą. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na tortownicę 26 cm

SPÓD:

mąka – 1 szklanka

cukier – 120 g

margaryna – 120 g

jajko – 1 sztuka

proszek do pieczenia – 1 szczypta

sól – 1 szczypta MASA SEROWA: ser biały trzykrotnie zmielony – 750 g

całe jajko – 3 sztuki

żółtko – 3 sztuki

cukier – 3/4 szklanki

olej – 0,5 szklanki

mleko – 1,5 szklanki

budyń śmietankowy – 90 g BEZA: białko – 4 sztuki

cukier – 0,5 szklanki

Wykonanie

SPÓD:

Składniki dokładnie razem zagniatamy, a przygotowanym ciastem wylepiamy spód tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia.

Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 20 minut.

MASA SEROWA:

Wszystkie składniki wkładamy do miski, miksujemy przez ok. 5 minut, do uzyskania gładkiej, puszystej masy.

Wylewamy na podpieczony spód i wkładamy ponownie do piekarnika na ok. 50-60 minut.

BEZA:

Białka ubijamy z cukrem na sztywną pianę, wykładamy na sernik po 50 minutach pieczenia.

Zapiekamy jeszcze przez około 15 minut.

Uwaga!

W czasie kiedy beza jest już w trakcie pieczenia obserwujemy sernik!

Beza ma być złocista, ale nie może się spiec, ponieważ rosa nie wyjdzie!

Czas pieczenia zależy od mocy naszego piekarnika.

Gotowy sernik wyciągamy do ostudzenia – rosa pojawi się dopiero na ostudzonym serniku!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Sernik na kruchym spodzie z miękką bezą [PRZEPIS]

Sernik na kruchym spodzie z miękką bezą. Fot. mad Składniki na masę twarogową

1 kg sera białego

szklanka cukru

1/2 szklanki oleju

1 i 1/4 szklanki mleka

2 jajka

3 żółtka (białka zostawić do piany)

2 budynie śmietankowe

cukier waniliowy Składniki na kruchy spód 1 i 1/2 szklanki mąki

1/2 kostki margaryny

proszek do pieczenia

jajko

żółtko

trochę śmietany Wykonanie

Zagnieść ciasto na kruchy spód, włożyć do formy.

Przygotować masę serową: wymieszać wszystkie składniki mikserem. Gotową masę przelać na kruche ciasto, piec 40 minut.

Ubić pianę z białek, które zostały, polać tym ciasto i piec jeszcze przez 20 minut.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Dubia

Sernik z brzoskwiniami i galaretkę na biszkopcie [PRZEPIS]

Sernik z brzoskwiniami i galaretkę na biszkopcie. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na ciasto na tortownicę 24 cm

3 jajka

3 łyżki cukru

3 łyżki mąki pszennej

1,5 łyżki kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia Składniki na masę 600 g twarogu trzykrotnie zmielonego

250 g śmietany 30%

6 łyżek cukru pudru

2 galaretki brzoskwiniowe

brzoskwinie w syropie Wykonanie

Ciasto. Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywno, a następnie wsypujemy po łyżce cukru. Nie przerywając miksowania dodajemy po 1 żółtku. Wsypujemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i kakao – mieszamy za pomocą drewnianej łyżki, a następnie wylewamy na tortownicę wyłożoną na spodzie papierem do pieczenia.

Pieczemy ok. 20 minut w 180 stopniach, studzimy.

Masa. Brzoskwinie odsączamy, 3 sztuki odkładamy do dekoracji, resztę kroimy w kostkę. 1 galaretkę rozpuszczamy w 250 ml wrzątku, studzimy. Bardzo zimną śmietanę ubijamy na sztywno, stopniowo wsypując cukier puder.

Nie przerywając ubijania dodajemy zmielony twaróg, a na koniec wlewamy chłodną galaretkę – mieszamy. Dodajemy pokrojone brzoskwinie, a następnie wylewamy na upieczony biszkopt.

Wstawiamy do lodówki do stężenia.

Dekorujemy pokrojonymi w plasterki brzoskwiniami i zalewamy lekko tężejącą drugą galaretką rozpuszczoną w 1,5 szklanki gorącego syropu z brzoskwiń.

Odstawiamy na noc do lodówki.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Sernik na kruchym cieście z brzoskwiniami i kokosową kruszonką [PRZEPIS]

Sernik na kruchym cieście z brzoskwiniami i kokosową kruszonką. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki 1,20 kg sera białego (najlepiej 3 razy mielony)

2 budynie śmietankowe

2 cukry wanilinowe

2,5 szklanki cukru

9 jajek

1 puszka brzoskwiń

15 dag kokosu

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 szklanki mąki pszennej

4 łyżki śmietany kwaśnej 18%

1 szklanka cukru pudru

1 kostka margaryny

½ kostki masła

Wykonanie

Z mąki margaryny, śmietany, cukru pudru, 3 żółtek i proszku do pieczenia zrobić kruche ciasto (nie zapomnieć o szczypcie soli do ciasta). Wyłożyć ciasto do blaszki uprzednio wyłożonej pergaminem.

Na ciasto ułożyć osuszone z syropu brzoskwinie.

6 całych jajek zmiksować z 2 szklankami cukru, kiedy masa jest już puszysta dodać ser, cukier wanilinowy i budynie. Wszystkie składniki dokładnie zmiksować na małych obrotach. Tak przygotowaną masę serową zalać brzoskwinie i piec w nagrzanym piekarniku w temperaturze 90 stopni.

W międzyczasie przygotować kruszonkę. Kokos, masło i 1/2 szklanki cukru zagnieść do powstania kruszonki.

Kiedy ciasto wyrośnie (około 30 minut od włożenia do nagrzanego piekarnika), posypać go kruszonką kokosową i dopiec na rumiano. Ciasto powinno być dobrze zrumienione i odchodzić o brzegów brytfanki.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Sernik nieco inaczej: sernik gotowany babci Helenki [PRZEPIS]

Sernik nieco inaczej: sernik gotowany babci Helenki. Fot. Anna Loska Składniki na ciasto

3 szklanki mąki

1 szklanka cukru pudru

1 jajko

3/4 kostki margaryny

około 1/2 szklanki śmietany 12%

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Wykonanie ciasta

Z podanych składników wyrabiamy gładkie ciasto. Śmietany dodajemy tyle, żeby ciasto ładnie się zagniotło. Wyrobione ciasto dzielimy na 2 równe części i rozwałkowujemy na grubość około 5-10 mm, powierzchnią odpowiadające blasze do pieczenia 25x35 cm. Pieczemy na zloty kolor w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni C. Upieczone blaty odstawiamy do wystudzenia. Składniki na masę serową 1 kg tłustego białego sera

2 jajka

1 kostka margaryny

2 szklanki cukru pudru

50 g mąki ziemniaczanej

aromat waniliowy

3 garści rodzynek (opcjonalnie)

Wykonanie masy

Ser mielimy w maszynce i przekładamy do garnka. Dodajemy pokrojoną w kostkę margarynę, 2 jajka, 2 szklanki cukru pudru i aromat waniliowy. Całość gotujemy ciągle mieszając, tak żeby masa serowa się nie przypaliła i żeby nie było grudek. W razie potrzeby masę można przez chwilę poucierać okrągłą pałką. Masę odstawiamy do wystudzenia. Następnie dodajemy mąkę ziemniaczaną, rodzynki, dokładnie mieszamy i jeszcze raz zagotowujemy.



Przełożenie ciasta

Jedno upieczone ciasto kładziemy na dnie formy w której się piekło. Wykładamy na nie przestudzoną masę serową i równomiernie rozprowadzamy. Przykrywamy drugim upieczonym ciastem i odstawiamy na kilkanaście godzin. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. Sernik można udekorować również rozetkami z ulubionej konfitury i listkami mięty.

Przepis Anny Loski

Sernik na kruchym cieście z morelami i galaretką [PRZEPIS]

Sernik na kruchym cieście z morelami i galaretką. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na ciasto kruche

1 szklanka mąki

60 g masła

1,5 łyżki cukru pudru

2 żółtka

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżki śmietany 18% Składniki na masę serową 500 g sera białego

50 g masła

3 jajka

1/2 szklanka cukru

1,5 łyżki budyniu śmietankowego

1/2 łyżki mąki krupczatki Dodatkowo 6 moreli

1 opakowanie galaretki brzoskwiniowej Wykonanie

Ciasto kruche. Mąkę przesiać na stolnicę. Połączyć z masłem. Dodać cukier puder, żółtka, śmietanę oraz proszek do pieczenia. Zagnieść ciasto. Ciasto rozwałkować i włożyć na tortownicę o średnicy 24cm.

Masa serowa. Masło razem z cukrem i żółtkami dokładnie utrzeć. Nie przerywając ucierania stopniowo dodawać zmielony ser. Następnie dodać budyń oraz mąkę krupczatkę. Białka ubić na sztywną pianę. Pianę dodać do masy i delikatnie wymieszać.

Masę serową wyłożyć na ciasto kruche na tortownicy, wyrównać. Morele pokroić na ćwiartki, usunąć pestki. Owoce ułożyć na masie serowej. Ciasto piec godzinę w temperaturze 180 stopni.

Galaretkę rozpuścić w 1,5 szklanki wrzątku. Przestudzić. Tężejącą galaretkę wylać na wierzch przestudzonego sernika. Odstawiać do stężenia.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Sernik dla leniwych [PRZEPIS]

Sernik dla leniwych. Fot. Alicja Ostrowska Składniki na masę serową

1,5 kg sera białego (do zmielenia)

ok. 30 dag cukru

kostka masła

10-15 jajek (w zależności od wielkości)

olejek waniliowy

skórka pomarańczowa

2 łyżki grysiku (kaszy manny)

łyżka mąki ziemniaczanej

rodzynki, orzechy według uznania Składniki na spód 10 dag masła

łyżeczka kakao

1-2 łyżki cukru

jajko

odrobina proszku do pieczenia (maksimum pół łyżeczki)

3 łyżki mąki Wykonanie

Masa. Żółtka utrzeć do białości. Powoli dodawać ser, cukier, masło, grysik, mąkę,olejki aromatyczne i rodzynki. Na końcu pianę z ubitych na sztywno białek.

Ciasto. Składniki wyrobić i rozłożyć w brytfance na papierze do pieczenia. Przykryć masą serową. Równiutko rozprowadzić.

Piec w piekarniku w 180 stopniach przez ok. 60 min.

Przepis Alicji Bartyzel

Serowiec zasmażany [PRZEPIS]

Serowiec zasmażany. Fot. Joanna Tokarz Składniki na masę serową

1,20 kg sera białego podwójnie zmielonego

15 dag masła

4 żółtka

2 szklanki cukru kryształu

zapach migdałowy

10 dag rodzynek

1/2 szklanki mleka

1,5 łyżki mąki ziemniaczanej Składniki na wierzch 2 tabliczki czekolady mlecznej

1/4 szklanki mleka

kolorowa posypka Wykonanie

Ciasto: Jajka z cukrem utrzeć, dodać amoniak rozpuszczony w śmietanie oraz mąkę i zarobić na gładkie ciasto. Podzielić na 4 równe części.

Każdą część rozwałkować bardzo cienko na wielkość blachy. Ułożyć na papierze i piec w temp 150-160 stopni około 15-20 minut.

Masa serowa: Masło utrzeć z cukrem i żółtkami. Dodać ser i aromat, wymieszać.

Masę przełożyć do rondla i zasmażyć na średnim ogniu cały czas mieszając. Dodać mleko rozmieszane z mąką ziemniaczaną, zagotować.

Odstawić, dodać bakalie i przełożyć letnią masą wszystkie placki.

Wierzch: Czekolady rozpuścić wraz z mlekiem w kąpieli wodnej. Polać ciasto, udekorować.

Serowiec najlepszy jest na drugi dzień, kiedy placki lekko nawilgną.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie"

Poduszkowiec, czyli sernik na kakaowym spodzie [PRZEPIS]

Poduszkowiec, czyli sernik na kakaowym spodzie. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na ciasto na blachę 28x34

5 jajek

220 g mąki pszennej

180 g drobnego cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

125 ml oleju

2 łyżki kakao

125 ml wody Składniki na masę serową 500 g sera trzykrotnie zmielonego (może być też z wiaderka)

budyń waniliowy

100 g cukru Wykonanie

Jajka ubić z cukrem. Dodać wodę, olej - cały czas miksować.

Dodać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao, wymieszać, wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i delikatnie wysmarowaną olejem.

Ser zmiksować z cukrem oraz budyniem, włożyć do worka cukierniczego.

Na ciasto kakaowe wycisnąć cienkie paski tworząc kratę.

Piec ok. 40 minut w 180 stopniach.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga "Ostra na słodko"

Lekki sernik japoński [PRZEPIS]

Lekki sernik japoński. Fot. Ewa Lenczyk-Chmielarska Składniki na tortownicę o średnicy 22 cm

250 kremowego serka

1/2 szklanki mleka

5 dużych jajek o temperaturze pokojowej

1/4 łyżeczki proszku do pieczenia wymieszana z 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej

1/4 szklanki cukru do białek + 1/4 szklanki cukru do masy

1/4 kostki masła o temperaturze pokojowej

1 łyżka soku z cytryny

1/4 szklanki mąki

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki skrobi ziemniaczanej Wykonanie

Przed przystąpieniem do pieczenia sernika przygotuj foremkę. Ponieważ sernik będzie pieczony w kąpieli wodnej, tortownicę trzeba szczelnie zabezpieczyć folią aluminiową. Dodatkowo środek tortownicy wyłóż papierem do pieczenia, papier powinien wystawać o około 2 cm ponad formę.

Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Umieść kratkę na najniższym poziomie piekarnika. Do dużej brytfanki wlej wodę (do połowy wysokości). Umieść brytfankę w piekarniku.

Oddziel białka od żółtek. Białka umieść w dużej misce. Zacznij ubijać białka. Po około minucie dodaj do białek wymieszaną sodę z proszkiem do pieczenia. Mieszanina ta ustabilizuje białka. Kiedy białka zaczną robić się sztywne dodaj 1/4 szklanki cukru. Kontynuuj ubijanie aż białka będą sztywne.

W drugiej misce umieść serek, mleko i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj masło, pozostałą 1/4 szklanki cukru, sok z cytryny i wymieszaj. Dodaj mąkę, skrobię ziemniaczaną oraz 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia. Miksuj przez około 1 minutę. Na koniec dodaj żółtka i całość mieszaj przez około 1 minutę.

Przecedź masę przez sitko do wysokiej miski. Powoli, delikatnie, małymi porcjami wmieszaj do cista ubite białka.

Przelej ciasto do tortownicy. Uderz tortownicą kilka razy o blat, by ciasto ułożyło się równomiernie.

Umieść sernik w brytfance z wodą. Piecz sernik przez około 1h. Po Godzinie wyłącz piekarnik, uchyl drzwiczki i pozostaw sernik do wystudzenia przez 1h.

Wyjmij sernik z piekarnika. Wyjmij sernik z formy i przełóż na talerz. Pozostaw sernik na noc w lodówce. Serwuj z konfiturą wiśniową.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej

