Ciasta z malinami: z mascarpone lub galaretką. Na biszkopcie lub herbatnikach. Te słodkości skradną twoje serce [PRZEPISY] 15.07.21

Ciasto z malinami to obowiązkowy letni deser. Malinowy puszek czy „siódme niebo z malinami”? Malinowa chmura, czy tarta z malinami? Zobaczcie sprawdzone przepisy na ciasta z malinami, które skradną wasze serca.

Ciasto „Siódme niebo” z malinami, mascarpone, galaretką i bezą

Tarta z malinami

Ciasto biszkoptowe z malinami i mascarpone

Malinowa chmurka na kruchym cieście z budyniem Ciasto z malinami na biszkopcie z mascarpone „malinowy puszek” [PRZEPIS] Ciasto z malinami na biszkopcie z mascarpone „malinowy puszek”. Fot. Dorota Wójcicka Składniki na biszkopt 5 dużych jajek

3/4 szklanki cukru

3 łyżki oleju

1 płaska łyżka proszku do pieczenia

160 g mąki pszennej Składniki na poncz 150 ml wody

1 płaska łyżka cukru

Składniki na krem 250 ml mascarpone

600 ml kremówki

3 łyżki cukru pudru

ok. 400 g świeżych malin

ok. 8 kostek gorzkiej czekolady Wykonanie

Białka wybić do miski, ubić z cukrem na sztywną pianę. Żółtka krótko ubić z olejem, wlać do białek, wymieszać łyżką. Wsypać mąkę i proszek do pieczenia, jeszcze raz wymieszać łyżką. Wyłożyć do formy do pieczenia o wymiarach 36x24 cm, wyrównać. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 170C, piec ok. 30-35 minut. Ostudzić, przekroić wzdłuż na 2 części.

Poncz. Do wody wsypać cukier, wymieszać do jego rozpuszczenia.

Krem. Do miski wyłożyć mascarpone, wsypać cukier, wlać połowę kremówki, krótko zmiksować (kilka sekund), wlać pozostałą kremówkę, ubijać jeszcze ok. 20-30 sekund.

1/4 kremu odłożyć na wierzch. Pozostałą część kremu podzielić na pół.

Spód biszkoptu nasączyć połową ponczu, wyłożyć połowę kremu, gęsto ułożyć "na leżąco" maliny, przykryć drugą częścią kremu, wyrównać. Przyłożyć połówką biszkoptu, lekko docisnąć, nasączyć resztą ponczu. Na wierzch wyłożyć odłożonym kremem, wyrównać. Czekoladę zetrzeć na tarce, posypać po wierzchu. Gotowe ciasto schłodzić w lodówce.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”

Ciasto „Siódme niebo” z malinami, mascarpone, galaretką i bezą [PRZEPIS] Ciasto „Siódme niebo” z malinami, mascarpone, galaretką i bezą. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na spód dużej blachy 40x25 cm ok. 4 paczek herbatników Składniki na białą masę 1 opakowanie serka mascarpone 25 dag

1/2 litra śmietany kremówki 30%

1/2 łyżeczki mielonej wanilii lub cukier waniliowy

3 łyżki cukru pudru

3 łyżeczki żelatyny

4 łyżki gorącej wody do rozpuszczenia żelatyny Składniki na warstwę malinową 3 galaretki malinowe

70 dag świeżych malin

1 litr wody Składniki na bezę 4 białka

15 dag cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

płatki migdałowe do posypania

Wykonanie

Galaretkę rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do przestudzenia, gdy zaczyna się ścinać dodać ją do malin.

W czasie gdy galaretka się studzi zrobić bezę. Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i nadal miksować, na koniec połączyć z mąką ziemniaczaną i ubijać do czasu aż piana będzie szklista. Przygotować formę wyłożoną papierem do pieczenia, wylać bezę, wierzch posypać płatkami migdałowymi, piec w 140 stopniach przez 50-60 minut. Żelatynę połączyć z gorącą wodą, wymieszać do rozpuszczenia, odstawić do wystudzenia. Schłodzoną śmietanę dobrze ubić, dodać serek mascarpone, wanilię i cukier. Gdy wszystko jest połączone wlać wystudzoną żelatynę i ponownie zmiksować. Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia, na spód ułożyć warstwę herbatników, następnie na herbatniki wyłożyć połowę masy śmietankowej, na masę wylać tężejącą galaretkę z malinami, na wierzch wyłożyć druga połowę białej masy. Na górę położyć upieczoną i wystudzoną bezę. Ciasto przed podaniem na kilka godzin wstawić do lodówki.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Tarta z malinami [PRZEPIS] Tarta z malinami. Fot. Andżelika Knop Składniki na ciasto 20 dag mąki pszennej

10 dag zimnego masła

jajko

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego

3 łyżki cukru pudru Składniki na krem 50 dag sera

300 ml śmietany kremówki

4 łyżki soku malinowego (najlepiej domowego)

maliny do dekoracji Wykonanie

Mąkę przesiać do miski, dodać cukier puder i masło pokrojone na małe kawałki. Całość rozetrzeć palcami, a następnie dodać jajko i ekstrakt waniliowy. Zagnieść szybko gładkie ciasto. Gotowe owinąć folią i włożyć na 30 minut do lodówki do wystygnięcia. Następnie rozwałkować je na ok. pół centymetra i przełożyć do formy na tartę. Piec ok. 25 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Po upieczeniu pozostawić do wystygnięcia.