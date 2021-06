Ciasta z truskawkami: z galaretką i budyniem. Ten smak pokocha każdy! [PRZEPISY] 22.06.21

Wykonanie: Ciasto ciemne: Żółtka, jajka oraz cukier razem utrzeć na puszystą masę. Nie przerywając ucierania stopniowo dodawać do masy mąkę wymieszaną z kakao i proszkiem do pieczenia oraz olej. Ciasto jasne: Białka ubić na sztywno. Dodać cukier i razem zmiksować. Następnie do piany dodać mąkę ziemniaczaną, ocet i olej. Na blaszkę o wymiarach 35x22cm wyłożoną papierem do pieczenia nakładać naprzemiennie porcję ciemnego i jasnego ciasta. Ciasto wymieszać widelcem. Piec około 35 minut w temperaturze 180 stopni. Po przestudzeniu ciasto przekroić na dwa równe blaty. Masa: Z mleka odlać 150ml. Pozostałe mleko zagotować razem z cukrem waniliowym. W odlanym mleku wymieszać proszki budyniowe. Masę wlać na gotujące się mleko. Cały czas mieszając gotować 2 minuty. Ugotowany budyń odstawić do przestudzenia. Masło razem z cukrem pudrem utrzeć na puszystą masę. Do utartego masła stopniowo dodawać zimny budyń. Dokładnie utrzeć. Masą przełożyć upieczone ciasto. Truskawki obrać z szypułek i przekroić na pół. Owoce ułożyć na wierzchu ciasta. Galaretki rozpuścić w 3 szklankach wrzątku. Przestudzić. Tężejącą galaretką zalać truskawki na cieście. Ciasto wstawić na 2 godziny do lodówki. Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "Tradycyjna kuchnia Kasi"

Wykonanie

Spód. Do miski wsypać mąkę, cukier, proszek do pieczenia, dodać masło, posiekać nożem. Dodać żółtko, zagnieść jednolite ciasto. Równomiernie wyłożyć na dno tortownicy o średnicy 24 cm. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180C, piec ok. 12 minut.

Masa serowa. Do miski wyłożyć ser, mleko skondensowane ,białko, jajka, mąkę ziemniaczaną, zmiksować (masa jest rzadka). Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180C, piec ok. 10 minut. Po tym czasie przykręcić do 150C, piec jeszcze ok. 45-50 minut. Ostudzić.

Galaretka z truskawkami. Truskawki umyć, osuszyć, przekroić na połówki, ułożyć jedna przy drugiej na zimnym serniku.

Do rondelka wlać wodę, zagotować, zestawić z palnika, wsypać galaretki, mieszać do ich rozpuszczenia. Ostudzić. Lekko tężejącą galaretką zalać truskawki, wstawić do lodówki do całkowitego zastygnięcia.

Masa śmietanowa. Do miski wyłożyć mascarpone, wlać kremówkę, wsypać cukier puder, krótko zmiksować do uzyskania gęstej jednolitej masy. wyłożyć na sernik, niezbyt równo rozsmarować.

Dekoracja. Czekoladę rozpuścić nad parą wodną, cienko rozsmarować na plastikowej desce. Wstawić do lodówki do jej zastygnięcia. Nożem zeskrobać duże wiórki. Posypać po warstwie śmietanowej.

Truskawki umyć, osuszyć, pokroić na ćwiartki, nierównomiernie wyłożyć na wierzchu.

Krótko przed podaniem bezy pokruszyć na grube kawałki, część pozostawić w całości do dekoracji.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga "Daktyle w czekoladzie"