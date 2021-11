Ciasto 3 Bit bez pieczenia. Rewelacyjny deser dla każdego [PRZEPIS]

3 Bit to ciasto, które zawsze wychodzi! Łatwe, szybkie w przygotowaniu i obłędnie pyszne. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej.

Składniki:

ok. 400 g herbatników maślanych (2 duże opakowania)

1 puszka masy krówkowej

2 budynie śmietankowe

750 ml mleka + szklanka do namoczenia herbatników

100 g masła

400 ml śmietany 30%

2 łyżki cukru pudru

1 łyżka cukru waniliowego

1 łyżka żelatyny

1/3 szklanki wrzątku

100 g czekolady gorzkiej - ja posypałam wierzch kakao

Wykonanie

W formie układamy jedną warstwę namoczonych w mleku herbatników. Wylewamy na nie podgrzaną masę krówkową - podgrzana lepiej się rozsmarowuje. Układamy kolejną warstwę namoczonych herbatników. Na mleku gotujemy budynie. Jeśli są bez cukru dodajemy go do gotowania. Zostawiamy do wystygnięcia i miksujemy z masłem. Wykładamy masę na herbatniki i przykrywamy kolejną warstwą ciastek. Żelatynę rozpuszczamy we wrzątku i studzimy. Bitą śmietanę ubijamy na sztywno z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Dodajemy przestudzoną żelatynę. Wykładamy na herbatniki. Posypujemy startą czekoladą lub tak jak ja - kakao.

Wstawiamy do lodówki na kilka godzin - najlepszy jest następnego dnia.