Ciasto bez pieczenia: mus z trzech czekolad [PRZEPIS] 29.10.21

Świece, romantyczna muzyka, pyszna kolacja… to sprawdzony przepis na spędzenie cudownego czasu we dwoje, szczególnie w Walentynki. A że jak mówi znane przysłowie - przez żołądek do serca , 14 lutego nie mógłby się obyć bez słodkiego deseru, który pomoże nam rozbudzić zmysły i podbić serce ukochanej osoby.

Wykonanie

Ciastka rozkruszyć ręcznie lub zmiksować blenderem i wymieszać ze 100 g roztopionej kostki do pieczenia Kasia. Całość zagnieść i wykleić ciastem spód tortownicy. Wstawić do lodówki do zastygnięcia.

W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę deserową z kostką do pieczenia Kasia (50 g). W mniejszej misce wymieszać 2 łyżeczki żelatyny z 1/3 szklanki wody. Kiedy żelatyna napęcznieje, podgrzać ją w gorącej kąpieli.

Ubić 400 ml śmietany, ale nie na sztywno. Dodać 2-3 łyżki śmietany do podgrzanej żelatyny, wymieszać i dodać wszystko do roztopionej czekolady i wymieszać z ubitą śmietaną.

Gotową masę przelać na kruchy spód do formy i odstawić do lodówki na 15-20 minut, aby stężało. W tym czasie przygotować kolejne warstwy czekolady – najpierw mleczną, a na koniec białą. Mus powinien być gotowy po 2-3 godzinach, ale najlepiej zostawić go w lodówce na całą noc. Przed podaniem deser posypać kakao lub startą czekoladą.