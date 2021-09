Ciasto drożdżowe: tradycyjne i w nowej odsłonie. Jak zrobić idealne ciasto drożdżowe? [PORADNIK, PRZEPISY]

Choć ciasto drożdżowe jest smaczne samo w sobie, wykorzystywane jest przy produkcji również innych wypieków, takich jak: kukiełki, rogaliki czy strudel. Możliwości jest wiele, zaś ich tajemnica tylko jedna. Tkwi ona w tym wyjątkowym cieście. Podpowiadamy więc jak je zrobić!

Idealnie wyrośnięte ciasto drożdżowe jest lekkie i pulchne. Umiejętność przygotowania go otwiera nam drzwi do tworzenia najróżniejszych wypieków: od słodkich bułeczek po chałki czy rogale świętomarcińskie. Ciasto drożdżowe z owocami to wręcz nieodzowny element każdego wakacyjnego spotkania z bliskimi. Zobaczcie przepis na idealne ciasto drożdżowe „od pokoleń” naszej Czytelniczki Matry Góry z Krakowa oraz „wariacje” na temat drożdży, czyli drożdżowe w nowoczesnej odsłonie.

Ciasto drożdżowe od pokoleń [PRZEPIS]

Składniki

1 kg mąki

4 jaja (3 żółtka + 1 całe jajo)

szklanka cukru

niecałe 0,5 l mleka

10 dag drożdży

15 dag masła

cukier waniliowy,

rodzynki, skórka pomarańczowa

Wykonanie

Rozczyn zrobić rozcierając w garnku drożdże z niewielką ilością cukru i mleka. Przysypać lekko mąką i czekać aż dobrze urośnie. Widać to po pęknięciach mąki.