Ciasto z truskawkami na biszkopcie z galaretką i masą śmietanową, czyli torcik babci Danusi [PRZEPIS] 28.06.21

Ciasto z truskawkami na biszkopcie z galaretką i masą śmietanową, czyli torcik babci Danusi [PRZEPIS]

Składniki na blachę około 39x23cm

Biszkopt:

4 jajka

1 szklanka cukru kryształu

4 łyżki mąki krupczatki

4 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Masa truskawkowa:

1 kostka margaryny (250g)

3/4 szklanki cukru pudru

ok. 15 dag dojrzałych i miękkich truskawek

Masa śmietanowa:

1 litr śmietany 22%

1 opakowanie żelatyny

1 szklanka cukru pudru

2 cukry waniliowe

4 galaretki: jagodowa, cytrynowa, pomarańczowa oraz agrestowa

100 g rodzynek

Wierzch:

ok. 80 dag małych truskawek

2 galaretki agrestowe

2 galaretki truskawkowe

Wykonanie

Galaretki, które potrzebujemy do masy śmietanowej rozpuszczamy - każdą w jednej szklance gorącej wody. Rozpuszczone wylewamy na wyłożone folią spożywczą salaterki i pozostawiamy do zastygnięcia. Najlepiej zrobić to poprzedniego wieczoru i zostawić na noc. Dobrze zastygnięte wyciągamy z salaterek, odwijamy folię i kroimy na kostkę.

Z podanych składników pieczemy biszkopt - 30 min w 180 stopniach. Ubijamy pianę z białek z odrobiną soli, dodajemy cukier, żółtka, a następnie dodajemy zmieszane z proszkiem mąki przesiane przez sito, mieszamy najlepiej drewnianą łyżką. Upieczony i przestudzony biszkopt delikatnie przekrawamy wzdłuż na całej długości. Wystarczy odciąć tylko cieniutką warstwę, tak by przełożyć ją między masę truskawkową a śmietanową.