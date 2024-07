Ciekawe trasy do spacerowania w woj. małopolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 13 - 14 lipca? 10 najciekawszych tras

Spacerem po woj. małopolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. małopolskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 lipca w woj. małopolskim ma być od 22°C do 31°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 35%. W niedzielę 14 lipca w woj. małopolskim ma być od 20°C do 26°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 27% do 49%.

🌳 Trasa spacerowa: Ojcowski Park Narodowy

Początek trasy: Skała

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,56 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podejść: 705 m

Suma zejść: 466 m