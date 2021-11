Co dalej z budową obiektu na działce po dawnym Kinie Jaworzyna w Krynicy-Zdroju? Budynek w stanie surowym szpeci centrum uzdrowiska

Działka o powierzchni 98 arów sprzedana zastała w 2016 roku za kwotę 6 mln 600 tys. zł. Transakcja została sfinalizowana jeszcze za rządów Dariusza Reśki, poprzedniego burmistrza Krynicy - Zdroju. Jak przyznaje burmistrz Ryba, jego zdaniem już sama decyzja o sprzedaży podjęta przez byłego burmistrza w jego ocenie nie była słuszna.

- Poprzednik sprzedał najlepszą działkę inwestycyjną. Nie wiem co tam się dzieje i co powstanie, bo nie mam takiej wiedzy - działka należy do prywatnego inwestora. Mogę tylko powiedzieć, że trwają jakieś prace, ale nie wiem jakie, kiedy się zakończą, ani co tam docelowo będzie - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” burmistrz Piotr Ryba.