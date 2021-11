Co pyli w listopadzie? Alergikom dadzą w kość grzyby i roztocza. Jakie powodują objawy? KALENDARZ DLA ALERGIKÓW 24.11 OPRAC.: Karina Czernik

W listopadzie alergikom dadzą w kość grzyby i roztocza pixabay

Mimo że listopad to czas, kiedy przyroda przygotowuje się do zimy, alergicy wciąż muszą mieć się na baczności. W powietrzu nadal obecne są alergeny, które mogą spowodować rozmaite dolegliwości u osób ze skłonnościami do uczuleń. Co pyli w listopadzie? Na co powinni uważać alergicy późną jesienią?