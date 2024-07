Co z krakowskim Manhattanem w Płaszowie i na Rybitwach? Miasto przygotuje nowy projekt

Założenia dla planu zagospodarowania "Nowe Miasto" były takie, że na tym terenie pojawi się 60-100 tys. osób (mieszkańcy, użytkownicy). Prognozowana liczba mieszkań w Nowym Mieście wynosiła 35-56 tys., na zabudowę wielorodzinną zaplanowano ok. 58 ha, mieszkaniowo-usługową - ok. 80 ha, usługową - ok. 85 ha, usługi publiczne - ok. 28 ha, zieleń - ok. 107 ha. W sumie przekształcenia miały objąć 358 ha terenów, a wśród budynków miały się pojawić wieżowce o wysokości do ok. 150 metrów.