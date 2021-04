Co z MAJÓWKĄ 2021? Odwołana! Wyjazdów nie będzie, branża załamana [MEMY] 20.04.2021

Majówki nie będzie? Hotele zostają zamknięte do 3 maja włącznie

W góry, nad morze, nad jezioro lub do miasta. Musimy zapomnieć o weekendowym wyjeździe w trakcie tegorocznej majówki. Hotele pozostają nieczynne do 3 maja. Rząd nie zdecydował się poluzować większości obostrzeń. Co więcej, minister zdrowia Adam Niedzielski, nie pozostawił żadnych wątpliwości w sprawie majówki. Nie mamy co liczyć na weekendowy wyjazd w maju.

Apogeum trzeciej fali, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, mieliśmy w zeszłych tygodniach. Teraz ta fala przetacza się przez szpitale. Dopiero dzisiaj jest pierwszy dzień, gdy mamy mniejszą liczbę hospitalizowanych osób

- mówił w środę, 14 kwietnia, w trakcie konferencji prasowej Adam Niesielski, minister zdrowia.