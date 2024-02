Co z wyborami rektora w Nowym Targu? Posłanka składa zawiadomienie do prokuratury

Jak mówi parlamentarzystka, są duże wątpliwości co do działalności p.o. rektora na uczelni. - Została ona powołana na to stanowisko po to, by przygotować wybory nowego rektora. I trwa na tym stanowisku już dwa lata, a nowego rektora nadal nie ma. Ponadto miała wstrzymać się od zmian w trakcie przygotowania wyborów. Tymczasem zmieniony został statut uczelni, odbyły się wybory do kolegium elektorów, senatu. Co do tych działań duże wątpliwości mają związki zawodowe, które negatywnie oceniły nowy statut uczelni. Z tego co wiem, także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma wątpliwości co do statutu. Ten jest aktualnie analizowany przez resort – mówi posłanka. Weronika Smarduch wcześniej złożyła także wniosek do ministra nauki o wszczęcie procedury odwołania Bianki Godlewskiej-Dzioboń z funkcji p.o. rektora. - Osoba, która narusza przepisy prawa nie może pełnić funkcji – kwituje posłanka.