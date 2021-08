Coraz mniej chętnych na szczepienia przeciwko COVID. Kolejne punkty w Małopolsce do zamknięcia

FLESZ - Co Polacy myślą o zakazach dla niezaszczepionych?

W pierwszych miesiącach Narodowego Programu Szczepień największym problemem była niewystarczająca liczba szczepionek przeciwko koronawirusowi. Teraz jest zupełnie odwrotnie. Szczepionki są, ale brakuje chętnych.

Od kilku tygodni spadek tempa szczepień w Polsce jest bardzo wyraźny. Widać to nie tylko w rządowych statystykach, ale także w punktach szczepień, których poczekalnie coraz częściej świecą pustkami. Niektóre punkty szczepień zamykają się, a inne szczepią dużo mniej ludzi, niż mogłyby. Także w Małopolsce.

Ich pracownicy robią wszystko, by rozdysponować dostępne dawki. Mobilizacji opornych wybitnie nie sprzyja jednak ogólne poczucie, że epidemia została już pokonana. Tymczasem coraz częściej mówi się o spodziewanej czwartej fali zakażeń po wakacjach. Argumenty o szczepieniach jako jedynej drodze do pokonania pandemii COVID-19 do wielu jednak nie trafiają.