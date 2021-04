Coraz więcej osób z powikłaniami po COVID-19. Jak i gdzie się rehabilitować w Małopolsce?

W uzdrowiskach, w szpitalach, a nawet w domu. Właśnie rusza program bezpłatnej rehabilitacji dla osób, które chorowały na COVID-19. Jak podkreślają lekarze: pokonanie infekcji koronawirusa to bowiem w wielu przypadkach dopiero początek walki o powrót do zdrowia.

FLESZ - Koniec nauki hybrydowej. Dzieci wracają do szkół

Już blisko 2,8 mln osób w Polsce przeszło zakażenie koronawirusem. W przypadku niektórych choroba mogła przebiegać bezobjawowo. Jednak duża część chorych na COVID-19 długo dochodziła do zdrowia. A koniec infekcji był dla nich tak naprawdę początkiem dochodzenia do pełnej sprawności. Bo choroba wywołuje wiele powikłań - pulmonologicznych, ale też kardiologicznych czy neurologicznych. Jak podkreślają lekarze COVID-19 to bowiem podstępna i wieloobjawowa choroba, która ma często ciężki przebieg. A powrót do zdrowia pacjenta to często kwestia wielu miesięcy. Zdarza się, że niektóre osoby nawet pół roku po chorobie nie mogą wrócić do poprzedniej kondycji, część nie wróci do niej wcale. Skala problemu rośnie wraz z przybywaniem ozdrowieńców. NFZ zapłaci za rehabilitację po COVID Dlatego też wraz z opadaniem trzeciej fali pandemii Ministerstwo Zdrowia zapowiada uruchomienie specjalnego programu kompleksowej rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19.

Rehabilitacja finansowana z NFZ ma być dostępna w trzech wersjach: stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej. Na ten moment rehabilitacja postocovidowa w warunkach stacjonarnych jest realizowana w 27 uzdrowiskach i szpitalach na terenie małopolski (lista miejsc jest dostępna na stronie małopolskiego oddziału NFZ). Czas jej trwania to od dwóch do sześciu tygodni. Dołączyć do niej można w ciągu roku od wyzdrowienia z koronawirusa. - Skierowanie na rehabilitację wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników kilku badań, m.in. RTG klatki piersiowej, aktualnej morfologii i EKG. Program gwarantuje kompleksową rehabilitację od 2 do 6 tygodni, podczas której pacjenci będą mogli skorzystać z wielu zabiegów, m.in. obejmujących: kinezyterapię, inhalację, hydroterapię, fizykoterapię

– tłumaczy Alessandra Kwiecień, rzeczniczka małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pierwsi pacjenci w Małopolsce już korzystają z takiej rehabilitacji m.in. w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz w Uzdrowisku w Rabce Zdrój. Na razie jest to kilkanaście osób. Wkrótce mają dołączyć do nich jednak dołączyć kolejne. Rehabilitacja także w domu i w gabinecie Również kilka dni temu weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ, gwarantujące możliwość skorzystania z rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. By z niej skorzystać również będzie potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego. Dołączyć można będzie do niej przez sześć miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Terapia ma również trwać od dwóch do sześciu tygodni.

Przeznaczona będzie m.in. dla osób z dusznościami. W ramach leczenia będą wykonywać ćwiczenia oddechowe, wytrzymałościowe i równowagi. W czasie rehabilitacji ozdrowieńcy mogą się spodziewać m.in. zabiegów kinezyterapii ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu, opukiwania i oklepywania klatki piersiowej oraz drenaży. W programie także inhalacje, treningi marszowe i kąpiele balneologiczne.

[/cyt] - Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia [/cyt] – wylicza rzeczniczka małopolskiego NFZ. Ozdrowieńcom będą serwowane także masaże, treningi relaksacyjne, a nawet nauka prawidłowego używania inhalatorów czy prozdrowotnej zmiany stylu życia. - Pacjenci, którzy przeszli COVID-19, ale mają trudności z samodzielnym poruszaniem także skorzystają z rehabilitacji postcovidowej. Specjalnie z myślą o nich, program obejmuje również wizyty domowe. Podobnie, jak w przypadku rehabilitacji w gabinecie fizjoterapeutycznym, u pacjenta muszą występować duszności – tłumaczy Aleksandra Kwiecień

Podobnie jak w przypadku rehabilitacji postcovidowej w uzdrowiskach i w trybie stacjonarnym, zabiegi i wizyty fizjoterapeutów w rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi m.in. lekarz rodzinny.

NFZ czeka na zgłoszenia placówek gotowych zapewnić pocovidowym pacjentom rehabilitację. Po weryfikacji zgłoszeń będą stworzone listy takich miejsc. W galerii prezentujemy listę miejsc gdzie w Małopolsce można skorzystać z rehabilitacji stacjonarnej. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.