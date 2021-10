Cracovia. Tomasz Siemieniec, były piłkarz "Pasów": Trzeba stworzyć Cracovię, która się rozwija, a jest marazm

Za nami prawie 1/3 sezonu. Gdyby pan miał wystawić Cracovii szkolną ocenę za ten czas, to co by pan sugerował?

Myślę, że trójkę. Start był fatalny, ostatnie mecze dużo lepsze. To co prezentuje zespół to tylko poprawność, nic poza tym. Czasami potrafi wygrać, trafia się lepszy mecz z Piastem, ale też kilka katastrofalnych. Dlatego daję trójkę, bo Cracovia popada ze skrajności w skrajność. Nie widzę dalej perspektywy, to piaty sezon takiego marazmu, przeplecionego Pucharem Polski i Superpucharem.

Spodziewał się pan po słabym ostatnim sezonie, że będzie o wiele lepiej?

Nie, typowałem przed rozgrywkami Cracovię do miejsc 10 – 14. Może przesadziłem, ale widać, że środek tabeli to jest maks „Pasów”. I to w tak słabej lidze… Patrząc na Piasta – trener Fornalik umiał balansować, radzić sobie z tym, że odchodzili mu zawodnicy, a ściągał na ich miejsce innych. Teraz to katastrofa.