Niemcy odebrali Polakom ulice, domy, kina i kawiarnie. Wprowadzili godzinę policyjną, organizowali łapanki. Ale ten, kto myślał, że okupacja do tego się ograniczy, grubo się pomylił. Szybko zaczęły się aresztowania, pokazowe egzekucje. W Krakowie zakazano słuchania radia, wprowadzono godzinę policyjną, która w pierwszym etapie okupacji, do grudnia 1942, trwała 5-6 godzin. W okresie święta zmarłych okupant wydawał nawet rozporządzenia dotyczące godziny gaszenia świec na cmentarzach. Do tej pory mogliśmy zobaczyć Kraków pod hitlerowskim butem jedynie na czarno-białych zdjęciach. Nadaliśmy tym fotografiom kolory, bardzo zbliżone do prawdziwych. Zobacz, jak stolica Małopolski wyglądała w czasach okupacji, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.