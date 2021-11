Czemu nie wiesz smutny grobie, kto pod tobą śpi? - Felieton Krystyna Trzupek

Czym kupiono twoją stronę, śmierci ciemna, zła, żebyś wiodła tłumy całe nad przepaści dna. Czym zwabiono cię skutecznie, żeś nie miała łez, i patrzyła obojętnie, jak się zbliża kres. Czy ci kolor krwi był miły? Czy zapłatą łzy? Gdy cię krzyki serc tuliły, tyś śniła swe sny. Co ci dano szpado ostra, żeś musiała kłuć? Serca co nadzieją rosły, tyś cięła na pół. Co wam dano czołgi gniewne, żeście biegły w dal, depcząc iskier drgania senne, co krzyczały: Trwaj! Czy wam było obojętne, kto pod wami padł? Czy zło było wam przyjemne i stos ludzkich ciał?

Czy wam nie wstyd, samoloty, żeście niosły śmierć? Żeście, jak tysięczne groty zapuszczały sieć. I łowiły ludzkie serca, w których tlił się strach, przerabiały, jak morderca w miękki, sypki piach. Czy wam nie wstyd, złe granaty, żeście szły jak sztorm, nie patrzyły na łzy matek, tylko siały grom. Czy nie drgnęło wam sumienie, wy armaty złe? Gdyście ogniem kładły ziemię, w nocy oraz w dzień? Czy nie wzruszył was do głębi dzieci małych płacz? Gdyście szły jak potwór z głębin, przerażenie siać! Czy nie drgnęła wam powieka nad grobami ciał, nad lamentem zwłok człowieka, który piętrzył zwał. Czy nie palą was policzki za złowieszczy huk, który miażdżył, grzmiał i niszczył barykady mur. Echo modlitw nie skruszyły serca i uporu, kiedy szedł naprzeciw żołnierz, co nie miał wyboru. Gdy wam krzyczał prosto w oczy! Wolność, w cenie krwi! Kiedy go sen wieczny mroczył, inni po nim szli.