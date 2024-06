Czy będą braki prądu 13.06 w małopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków ul. Muzyczki, Bruzdowa, Pajęcza, Camping, ul. Wirowców 3 do 9, Kamedulska 1 do 21, 2 do 32, Księcia Józefa 117 do 125, 125A do F 18.06 od godz. 7:30 do 12:00

Kraków ulica Petrażyckiego 86, 92 do 94d, 97, 99, 101, Nałkowskiej 1, 1a, 4, 6 Prażmowskiego 4 do 4f, 6 do 17F, 19 do 21,Topografów 20, 20a, 22, 22a. 13.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od cmentarza do granicy z Piątkową, Jasna, Księżycowa, Nowowiejskiego, Brenerów, Rodziny Stobieckich, Tęczowa, Chruślicka, Leśna, Grabowa, Jodłowa, Świt, Promienna, Miodowa, Gwiaździsta wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.06 od godz. 7:00 do 9:00

w Nowym Sączu ulice: Józefa Bema, Agaty Konstanty numery 27, 27B, 29, Wrześniowska, Radziecka okolice nr.6, Wincentego Pola od skrzyżowania z ulicą Agaty Konstanty do okolic numeru 29, Barbackiego od skrzyżowania z Agaty Konstanty do okolic numeru 79 wraz z przyległymi. 13.06 od godz. 5:00 do 7:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od cmentarza do granicy z Piątkową, Jasna, Księżycowa, Nowowiejskiego, Brenerów, Rodziny Stobieckich, Tęczowa, Chruślicka, Leśna, Grabowa, Jodłowa, Świt, Promienna, Miodowa, Gwiaździsta wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.06 od godz. 15:00 do 16:30

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od strony: ulicy Świt i Gwiaździstej, Świt, Jodłowa od ulicy Świt do Rodziny Stobieckich, Rodziny Stobieckich od strony Jodłowej, Promienna od strony: ulicy Świt i Miodowej, Miodowa od strony Promiennej, Gwiaździsta wraz z przyległymi oraz Miasteczko Galicyjskie 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu ulice: Jaworzyńska od numeru 1A do okolic numeru 4B, Gorczańska od okolic numeru 7 do numeru 12E wraz z sąsiednimi. 19.06 od godz. 9:00 do 13:00

w Nowym Sączu ulice: Radziecka od skrzyżowania z ulicą Stroma w kierunku ulicy Podmłynie do okolic numerów: 33, 36, 46, ulica Barbackiego od okolic numerów 125, 125A do skrzyżowania z Radziecką. 19.06 od godz. 7:00 do 11:00

w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków do okolic numeru 342. 18.06 od godz. 8:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulica Górki Zawadzkie od skrzyżowania z ulicą Mała Poręba w stronę ulicy Nawojowskiej po obydwu stronach drogi do okolic numeru 91, w Nawojowej ulica słoneczna i okolice. 2.07 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Bielowicka, Grunwaldzka od okolic numeru 161 po obydwu stronach drogi do okolic numeru 187 wraz z przyległymi. 26.06 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowościach: Nowy Sącz ulice: Miodowa, Obłazy od strony Lwowskiej do numeru 16, Lwowska od numeru 238 w stronę Grybowa do okolic numeru 302A, w Piątkowej budynki od ulicy Piątkowskiej w stronę Grybowa do osiedla Góra i okoliczne. 21.06 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Wysowa Zdrój osiedle Huta Wysowska wraz z budynkami w stronę centrum miejscowości do okolic numeru 305. 13.06 od godz. 9:00 do 11:00

w miejscowościach: Mszanka- za Pasternikiem od strony Stróżówki, Stróżówka- za szkołą kierunek Potok do Pasternika oraz kierunek Łysa Góra i Mszanka 13.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowościach: Ropica Górna, od Sękowej do mostu oraz Sękowa, od numerów: 184, 414, 385 do Ropicy Górnej 18.06 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Uście Gorlickie budynki na terenie dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego oraz budynki od okolic numery 19 kolejno do granicy z miejscowością Kwiatoń. 14.06 od godz. 9:00 do 12:00

w miejscowościach: Gorlice ulice: Krakowska od skrzyżowania z Zamkową do Skrzyżowania z Lipową, Podzamcze budynki od numeru 2 do okolic numerów 15 i 24, Lipowa okolice numeru 16, Ropica Polska od ulicy Krakowskiej kierunek Magdalena do nr 246,333. Oraz kierunek Kopalnia do Skansenu i okoliczne. 19.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Małastów budynki od okolic numerów 47,48 kierunek Pętna kolejno do numerów 72, 100, 146 i okoliczne. 18.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowościach: Gorlice ulice: Krakowska od ul. Zamkowej kier. Podzamcze do numerów 68,72,74,76 i okoliczne, Zamkowa numery: 2, 10, Podzamcze numery 23, 27, 34 wraz z sąsiednimi, Ropica Polska: od ul. Krakowskiej numer 536 kier. Zamkowa kolejno do numeru 487. 19.06 od godz. 8:00 do 14:00

Mogilany Klonowa, Górska, Leśna, Akacjowa, Hydrofornia, Krótka 1 do 3, 5, Jaworowa 5, 8, 10, 12, 52; Świątnicka 21 do 60, 62, 68, 70, 72; Działy 1 do 12, 17; Cegielniana, Brzozowa 14.06 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Krzywa budynki od okolic numeru 19 w kierunku miejscowości Gładyszów do okolic numerów 19, 26. 21.06 od godz. 9:00 do 13:00

Zielonki ul. Galicyjska od 70A do 70E 14.06 od godz. 8:00 do 13:00

Mogilany ulica Działy 1, 6 do 12, 17; Brzozowa 2a, 2, 4, 6, 8; Jaworowa 5, 8, 10, 12, 52; Klonowa 11; Akacjowa 14.06 od godz. 10:00 do 15:00

Libertów ulica Wesoła 40 do 76, Klimkówka oraz GAJ ul. Wesoła 1 do 37. 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kopanka ulica Skawińska 38 do 62 i 49 do 73, Sportowa, Spacerowa 2 i 3 do 11. 17.06 od godz. 8:00 do 10:00

Zabierzów ul. Spokojna, Mostowa, Śląska od Spokojnej i Konwaliowej do Gazowej i Poziomkowej, Stacja Paliw 18.06 od godz. 10:00 do 12:00

Wilków ul. Radosna, Kolonia, Wadery, Starowiejska, Otylii, Ogrodowa

19.06 od godz. 8:00 do 13:00

Więckowice ul. Kasztanowa 11, 13

19.06 od godz. 8:00 do 13:00

Tropiszów kolonia "Ogiernia"

19.06 od godz. 8:00 do 13:00

Konary ulica Na Skale 5 do 37 i 2 do 8, Willowa 2 do 18, 30 do 36 i 31 do 43, Słoneczna, Kwiatowa, Na Zieleńskie, Szkolna 21 do 35 i 24 do 36.

19.06 od godz. 8:00 do 15:00

Paszkówka ulica Wadowicka okolica cmentarza, Pobiedr, Pałacowa numery 36 i 39 do 45 oraz sąsiednie, Rola, Ogrodowa 1 i 6 oraz sąsiednie. Sosnowice ulica Wadowicka od granicy z Paszkówką do numerów 47, 45, 56, 54 i sąsiednich, Pobiedr 10 i 12 oraz sąsiednie. Wielkie Drogi ulica Spokojna numery 99, 105 i 127 oraz sąsiednie.

19.06 od godz. 9:00 do 13:00