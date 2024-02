Czy będą braki prądu 25.02 w małopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim (25.02)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew małopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Głogowiec 8CDEF

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ulica Wygoda 65, 69, 71 , Okrąglik 1, 20, 25, 25A , Letnia 21A i B, Stolarza 29, 31, 31A, 33 oraz 44, Zalipki 4 do 22, 1 do 11E, Potrzask 44 do 100A, 55 do 101, Kwatery 2 do 10, Czarnochowice 412 do 416 , 422 do 425A , 390 do 394 , 503.

27.02 od godz. 8:00 do 17:00 Kraków ul. Kombatantów 10

28.02 od godz. 8:00 do 12:00 Kraków ul. Stelmachów Plac Budowy w pobliżu nr. 86 28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Batowice ul. Krakowska, Skałeczna, Szmaragdowa

29.02 od godz. 7:00 do 17:00 Kraków ul. Ostafina Podbiałowa, Barwna

1.03 od godz. 8:00 do 13:00

Nowy Sącz w Nowym Sączu, budynek ulica Węgierska 144 Lidl, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.02 od godz. 8:00 do 9:30 w Nowym Sączu, budynek ulica Węgierska 144 Lidl, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.02 od godz. 11:00 do 11:30 w Nowym Sączu, część ulic: Zdrojowej, Hasiora, Nad Łubinką, Kochanowskiego, Hallera, Wierzbowej, Sichrawy, Zaruskiego, Naściszowskiej, Stramirskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.02 od godz. 8:00 do 9:00 w Nowym Sączu, część ulic: Zdrojowej, Hasiora, Nad Łubinką, Kochanowskiego, Hallera, Wierzbowej, Sichrawy, Zaruskiego, Naściszowskiej, Stramirskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z przyległymi

28.02 od godz. 12:00 do 14:00 w Nowym Sączu, część ulic: Nawojowskiej, Marii Dąbrowskiej, Górki Zawadzkie, Prusa, Komorowskiego, okolice Szkoły, sklepu ABC- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.02 od godz. 7:30 do 8:00

w Nowym Sączu, ulice: Nawojowska i Prusa od Bora-Komorowskiego do granicy z Nawojową, Górki Zawadzkie, Pruszyńskiego, Siedleckiego, Sportowa, Baczyńskiego, Mała Poręba, Stadnickich, Bystrzycka, Zagranicznik, Juranda, Jaworzyńska, Podbielowska, Gorczańska, Sołecka, Makowicka, Bohaterów Orła Białego, Majdan, Ruczaj, Ruchu Ludowego, Biegonicka od strony Małej Poręby wraz z przyległymi

29.02 od godz. 8:00 do 9:30 w Nowym Sączu, ulice: Nawojowska i Prusa od Bora-Komorowskiego do granicy z Nawojową, Górki Zawadzkie, Pruszyńskiego, Siedleckiego, Sportowa, Baczyńskiego, Mała Poręba, Stadnickich, Bystrzycka, Zagranicznik, Juranda, Jaworzyńska, Podbielowska, Gorczańska, Sołecka, Makowicka, Bohaterów Orła Białego, Majdan, Ruczaj, Ruchu Ludowego, Biegonicka od strony Małej Poręby wraz z przyległymi

29.02 od godz. 13:00 do 14:00 w Nowym Sączu, część ulic: Nawojowskiej, Marii Dąbrowskiej, Górki Zawadzkie, Prusa, Komorowskiego, okolice Szkoły, sklepu ABC- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.02 od godz. 14:00 do 15:00

w miejscowościach: Nowy Sącz, Chełmiec, ulice: Jagodowa od Marcinkowickiej do nr 9, Marcinkowicka od Jagodowej do ronda, Węgrzynek w okolicy ronda

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ul. Axentowicza, budynek nr 25N- zasilany ze złącza kablowego nr 23108

7.03 od godz. 9:00 do 14:00 Tarnów Zgłobice ulice Zgłobicka, Topolowa, Krótka

27.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bocheński Nowy Wiśnicz ulice : Widok , Bukowa

26.02 od godz. 8:00 do 11:00 Nowy Wiśnicz ulica Jana Matejki ; Olchawa numer 56

26.02 od godz. 11:00 do 13:00 Olchawa od skrzyżowania w kierunku Królówki do stawu , w stronę Zawady i do góry w kierunku lasu ; Nieszkowice Wielkie numer 123

26.02 od godz. 13:00 do 15:00

Łapanów przysiółek Sakówka , Sklep Groszek , Firma MAX-DACH

27.02 od godz. 8:00 do 12:00 Grobla Trawniki

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Nieszkowice Wielkie od stacji trafo w kierunku drogi , domy wzdłuż drogi kierunek Olchawa , a w drugą stronę kierunek Zawada , przysiółki: Dębina , Rabówka 27.02 od godz. 12:00 do 15:00 Bochnia ulice: Rzeźnicka od Fotografa do ulicy Sądeckiej ; Kącik do potoku Babica

28.02 od godz. 5:00 do 17:00 Bochnia ulica Rzeźnicka od Placu Turka do ulicy Kącik , Urząd Miasta Bochnia od ulicy Rzeźnickiej

28.02 od godz. 5:00 do 8:00 Bochnia ulice: Rzeźnicka 14 i od Fotografa do ulicy Sądeckiej ; Kącik do potoku Babica

28.02 od godz. 8:00 do 17:00 Bochnia ulica Rzeźnicka od Placu Turka do ulicy Kącik , Urząd Miasta Bochnia od ulicy Rzeźnickiej

28.02 od godz. 16:30 do 18:30

Nieszkowice Wielkie wieś , od stacji trafo wzdłuż drogi , kierunek Wola Nieszkowska i od skrzyżowania kierunek boisko sportowe

29.02 od godz. 7:00 do 12:00 Nieszkowice Małe numery : 144 , 158 , 167

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 Bochnia, ul. Trudna nr budynków 29, 21A, 25, 21, 19A, 23, 23A, 27

29.02 od godz. 8:00 do 15:00 Nieszkowice Wielkie wieś , od stacji trafo kierunek Pogwizdów , przysiółek Fiałkówka

29.02 od godz. 11:00 do 15:00 Bochnia ulica Kazimierza Wielkiego numery: 49 , 51 , 53 , 55

1.03 od godz. 8:00 do 13:00 Lipnica Dolna , od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wzdłuż drogi kierunek Tymowa do numeru 274 , Stacja paliw , Skład budowlany , Firma FHU Kris Cars , Firma Pogrzebowa , Firma ZRM KUC

5.03 od godz. 8:00 do 16:00

powiat brzeski Biesiadki numer domu 311

27.02 od godz. 8:00 do 12:00 Borzęcin - były Igloopol.

27.02 od godz. 8:00 do 15:00 Jasień, ulica Klonowa – kierunek droga Wojewódzka, przysiółek Skotnica oraz ulica Marii Konopnickiej numer 66 i okoliczne budynki

27.02 od godz. 8:00 do 18:00 Uszew , wieś : dz. 2078/1 , dz.2078/2

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Doły: Za Rzeką, Kamionka

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Doły: Polowice

28.02 od godz. 8:00 do 9:00 Doły: Polowice

28.02 od godz. 14:00 do 15:00 Piaski Drużków od strony zapory, Owsiska, Trąbki.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 Podszumin - obwód Łazy.

29.02 od godz. 8:00 do 15:00 Czchów Zapotocze ulica Machulec, Zeliny.

29.02 od godz. 8:30 do 13:30

Złota, Nowa Wieś Złocka, Dział, Walówki.

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Biadoliny Szlacheckie wieś , od boiska sportowego wzdłuż drogi kierunek Biadoliny Radłowskie

4.03 od godz. 7:30 do 9:30 Biadoliny Szlacheckie wieś , od stacji trafo wzdłuż drogi w kierunku Szkoły i od boiska sportowego kierunek Biadoliny Radłowskie 4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Biadoliny Szlacheckie wieś , od boiska sportowego wzdłuż drogi kierunek Biadoliny Radłowskie

4.03 od godz. 14:00 do 16:00 powiat chrzanowski Trzebinia ul. Spokojna odbiorcy zasilani z ZK BDT 173831 i BDT 173019 (budynki na etapie budowy)

28.02 od godz. 8:00 do 13:30 Regulice W rejonie ulic: Myśliwska, Konarskiego, Chrzanowska, Podgórska Konarskiego, Rzeczna, Wąska, Kościuszki, Marmurowa, Jana Pawła II

29.02 od godz. 8:00 do 13:00

Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Podlipie - od strony Kuzia.

26.02 od godz. 9:00 do 12:00 Lubasz - od okolic firmy "Mape-Trans" do skrzyżowania na Czajków

26.02 od godz. 9:00 do 13:00 Nowe Żukowice - od strony Jaźwin, Czarnej

27.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat gorlicki w miejscowości Ropica Polska, od Restauracji Tarasowa i numerów: 301, 302, 316 kolejno do Szkoły Podstawowej i numerów: 68, 523, 665, 515, 572 oraz okoliczne

27.02 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowościach: Bruśnik, budynki numery 153, 154, 155, 155a, 156, i sąsiednie, oraz Brzana, przysiółek Wymysłów wzdłuż drogi gminnej od stacji transformatorowej w kierunku Bruśnika

1.03 od godz. 10:00 do 12:00 w miejscowości Bobowa, ul. Jasna, budynki numery: 10, 12 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 1426

5.03 od godz. 10:00 do 13:00 powiat krakowski Maszków w stronę mostu

26.02 od godz. 8:00 do 12:00 Brzezinka ul: Akacjowa, Krzemionki, Widokowa, Krakowska, Kościelna, Zachodnia, Krótka, Spacerowa, Zarzecze, Radosna oraz okolice w/w ulic, Kobylany ul: Akacjowa oraz okolice w/w ulic

26.02 od godz. 8:00 do 12:00 TenczynekUl: Podzamcze 40

26.02 od godz. 8:00 do 14:00 Racławice w rejonie remizy OSP

26.02 od godz. 8:00 do 14:00

Rączna Podedwór, Zagrodniki okolice OSP

26.02 od godz. 8:00 do 14:00

Radziszów ulica Przemysłowa 1 do 5 i 2 do 8, Brzegi 5 do 73 i 2 do 12, Lipowa 1 i 2 do 4, Wąska

26.02 od godz. 8:00 do 17:00 Więckowice ul: Słoneczna, Łąkowa, Sportowa, Wiśniowa, Polna, Modrzewiowa oraz okolice w/w ulic

26.02 od godz. 10:00 do 14:00 Balice ul. Akacjowa 17B-C, 19, 21-21B oraz okolice w/w adresów

26.02 od godz. 10:00 do 16:00 Maszków w stronę E7

26.02 od godz. 12:00 do 14:00 Goszcza w stronę Marszowic

27.02 od godz. 8:00 do 12:00 Balice Osiedle Parkowe oraz okolice w/w ulic

27.02 od godz. 8:00 do 12:00 Zielonki: ul. Trojanowicka 1, 2, 4, 7, Zielonki/Garlica Murowana: ul. Garlicka od 1 do 37, Garlica Murowana ul. Bazaltowa 1, 5.

27.02 od godz. 8:00 do 13:00

Modlniczka ul. Orzechowa 28 oraz okolice w/w adresu

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Balice ul: Szkolna od ulicy Krakowskiej, Ogrodowa i okolice w/w adresów

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Balice ul. Krakowska, Radziwiłów 140, 142 i okolice w/w adresów

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Balice ul: Na Lotnisko, Powstania Listopadowego oraz okolice w/w ulic

27.02 od godz. 10:00 do 14:00 Zabierzów ul. Śląska 195, 197; Konwaliowa 38

27.02 od godz. 10:00 do 16:00 Bosutów: ul. T. Kościuszki od 129 do 117 i od 142 do 160, ul. Krótka, ul. Dębowa, ul. Akacjowa, ul. Na Wzgórzu, ul. Kwiatów Polnych, ul. Kosynierów, ul. Krakowska, ul. Spokojna,ul. Spacerowa, ul. Leśna.

28.02 od godz. 8:00 do 13:00

Modlnica ul: Studzienki oraz okolice w/w ulicy

28.02 od godz. 8:00 do 14:00

Przeginia okolice Boiska Sportowego

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Libertów ulica Sportowców 13 do 19, 23 do 23N.

28.02 od godz. 9:00 do 16:00 Mników nr domów: 444, 464, 478, 489, 492, 493, 627, 642, 646, 651 oraz okolice w/w adresów

28.02 od godz. 10:00 do 16:00 Cholerzyn nr domu 509

28.02 od godz. 10:00 do 16:00 Węgrze ul. B3, B2, B1 bud 1

29.02 od godz. 7:00 do 15:00 Słomniki osiedle Poetów

29.02 od godz. 8:00 do 11:00 Zielonki, ul. Staropolska, Wyjazdowa, Wspólna, Baranówny 11, Na Brzegu, Saneczkowa, Gwizdałów, Paryska, Zjazdowa, Babilon, Jana Michalika, kościół, ks. Zięby od 12 w kier. kościoła.

29.02 od godz. 8:00 do 13:00 Jeziorzany nr działki: 570 i 571/1 oraz okolice w/w

29.02 od godz. 8:00 do 13:00

Tropiszów Zakopane napowietrzna (kierunek Czulice )( Czernichów)

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 Mników Nr. domów: 359, 362

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 Giebułtów ul. Jana Karcza

29.02 od godz. 10:00 do 16:00 Brodła ul. od strony Przegini Duchownej - Rudno, Przeginia Duchowna ul. Sosnowa, Murowana, Podświerkle, Rusocice ul. Leśny Zakątek oraz od strony Przegini Duchownej - Zalas

1.03 od godz. 8:00 do 13:00 Masłomiąca ul. Zielona, Tadeusza Kościuszki

1.03 od godz. 8:00 do 15:00 Modlniczka ul. Kwiecista

1.03 od godz. 10:00 do 17:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat limanowski w miejscowości Siekierczyna, osiedle Krzyżowa i okolice

26.02 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowościach: Łyczanka, Bilsko od strony Łyczanki, Skrzętla-Rojówka, Kłodne, przysiółek Kozie Rogi, Świdnik od strony: Skrzętli-Rojówki, Zawadki, Zawadka od strony: Skrzętli-Rojówki, Kłodnego, Chomranic, Chomranice od strony: Zawadki, Kłodnego

27.02 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Mordarka od strony Siekierczyny, osiedle Kluczak i okolice

27.02 od godz. 8:00 do 16:00 na granicy miejscowości: Brzezna, Wysokie, Długołęka-Świerkla, przysiółek Góry oraz część przysiółka Piekło od strony Brzeznej

27.02 od godz. 15:00 do 17:00 w miejscowości Męcina, osiedla: Wygoniska, Zakrętek i okolice

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Sechna, osiedle Zabrze w kierunku Ujanowic

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Sechna, osiedle Zabrze i okolice

1.03 od godz. 14:00 do 16:00

w miejscowości Słopnice, osiedla: Sasy, Staniszówka, Więcki, Talaski, Miłkówka, Kulbówka, Garncarzówka i okolice

4.03 od godz. 8:00 do 17:00 powiat miechowski Skałka ul. Świerkowa od nr 1 do nr 55, Brzozowa nr 30, Ogrodowa nr 67, 67A, Grabowa

26.02 od godz. 8:00 do 12:00 Zawiercie ul. Krańcowa, Podgórska od nr 11 do ulicy Wąwozowej, Pomrożycka od nr 15, 32 do nr 60, Gminna, Boczna, Wąwozowa

27.02 od godz. 8:00 do 12:00 Poręba ul. Główna 32 B

28.02 od godz. 8:00 do 12:00 Dziewki ul. Pańskie 13 Ubojnia

28.02 od godz. 10:00 do 11:00 powiat myślenicki Stróża domki EC kierunek Nychówka, centrum Stróży

26.02 od godz. 8:00 do 15:00

Stróża 1017

26.02 od godz. 8:30 do 12:00

Siepraw kierunek oczyszczalnia

27.02 od godz. 8:00 do 10:00 Dąbie kierunek Szczyrzyc

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Siepraw kierunek Las, wzdłuż drogi

27.02 od godz. 9:00 do 11:00 Siepraw Łysa Góra kierunek centrum Sieprawia

27.02 od godz. 10:00 do 13:00 Dąbie okolice Piekarni

27.02 od godz. 11:00 do 14:00 Jawornik Tarnówka obwód kierunek las

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Biertowice kierunek Rzeka, Droga główna, kierunek. za Rzekę

28.02 od godz. 8:30 do 16:00 Pcim 1230 SPYRKA, Pcim 1367 Tartak PAPAN

29.02 od godz. 7:30 do 14:30 Wiśniowa w okolicy Kościoła, w stronę ośrodka zdrowia

29.02 od godz. 8:00 do 11:00 Stróża 1119, 1096, 1166

29.02 od godz. 8:00 do 12:00 Stróża 323, Stróża działka numer 371/43

1.03 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Skomielna Biała, role: Dzielce, Mierzowa i okolice

1.03 od godz. 8:00 do 15:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Librantowa, przysiółek Malinie w kierunku Naściszowej

26.02 od godz. 7:00 do 12:00 w części miejscowości Kamionka Wielka, Mała, przysiółki: Głodówka, Popielówka, Kosówka, i okolice

26.02 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Trzetrzewina, przysiółek Wydarta- okolice: Domu Weselnego Sylwia, Pizzerii Ero, Restauracji u Jacka

27.02 od godz. 7:00 do 8:00

w miejscowości Trzetrzewina, budynek nr 309

27.02 od godz. 7:00 do 14:00 w miejscowościach: Polany- centrum wsi- okolice: boiska, cmentarza oraz wzdłuż głównej drogi wojewódzkiej nr 981 w kierunku Berestu, Berest, budynki numery: 4, 4a, 4b i okoliczne

27.02 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Trzetrzewina, przysiółek Wydarta- okolice: Domu Weselnego Sylwia, Pizzerii Ero, Restauracji u Jacka

27.02 od godz. 13:00 do 14:00 w części miejscowości Wielogłowy- okolice: Kwiaciarni "Beata", Firmy DoGrom, Sklepu Lewiatan

28.02 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Wojnarowa, od okolic: szkoły, kościoła w kierunku: Krużlowej Niżnej, Korzennej, Niecewiu, Lipnicy Wielkiej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.02 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Wojnarowa, od okolic: szkoły, kościoła w kierunku: Krużlowej Niżnej, Korzennej, Niecewiu, Lipnicy Wielkiej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.02 od godz. 14:30 do 16:30 w miejscowościach: Nawojowa, ulice: Nowosądecka od Starosądeckiej do Nawojowskiej, Starosądecka, Górki Zawadzkie, Zielona, Słoneczna, Łazy Biegonickie od strony ulicy Majdan, Żeleźnikowa Wielka, ulice: Dębowa, Gawrona wraz z przyległymi

29.02 od godz. 8:00 do 9:30

w miejscowości Jasienna, od stacji transformatorowej nr 4- położonej w okolicy budynku nr 76 w "dół" w kierunku szkoły po obu stronach drogi

29.02 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowościach: Nawojowa, ulice: Nowosądecka od Starosądeckiej do Nawojowskiej, Starosądecka, Górki Zawadzkie, Zielona, Słoneczna, Łazy Biegonickie od strony ulicy Majdan, Żeleźnikowa Wielka, ulice: Dębowa, Gawrona wraz z przyległymi

29.02 od godz. 13:00 do 14:00 w miejscowości Rdziostów, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 20595- położony obok budynku nr 17

1.03 od godz. 7:00 do 13:00

w miejscowości Mała Wieś, ul. Świerkowa, budynki numery: 2A, 5, 7, 9, 11 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 3923, 6553

1.03 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Chełmiec, ulice: Marcinkowicka, numery nieparzyste: od 17A do 19F, Krótka, numery parzyste: od 10 do 16A i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 17121, 17122, 17123, 17124, 17125, 21435, 21436, 21437

2.03 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Myślec, budynki numery: 56, 58, 59, 71, 75, 76, 82, 88, 109 i okoliczne

4.03 od godz. 7:00 do 14:00 w części miejscowości Dąbrowa, w stronę Ubiadu, osiedle Podlesie

5.03 od godz. 7:00 do 15:00 w miejscowości Kunów, budynki numery: 156, 165 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 13774, 20379

5.03 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Siedlce, od przysiółków: Pod Słowikową, Półanki w kierunku: kościoła, cmentarza

5.03 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowościach: Paszyn, od okolic Serwisu Aut Marki BMW w kierunku Piątkowej oraz Mystków, osiedle Działek i okolice

6.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowościach: Paszyn, osiedle Górówka w kierunku Piątkowej oraz Mystków od strony osiedla Górówka

6.03 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Świdnik, budynki numery: 17, 18, 33, 131, 192, 240 i okoliczne

7.03 od godz. 7:00 do 12:00 w Starym Sączu, ul. Znamirowskiego, budynek nr 18A i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 281, 9427

8.03 od godz. 7:00 do 11:00 w miejscowości Świniarsko, budynki numery: 387, 405, 406, 411, 434, 444, 445, 487, 588 i sąsiednie

8.03 od godz. 9:00 do 15:00

w Grybowie, ul. Sośnie Dolne, numery: od 1 do 6 i od 15 do 24A oraz 47, 48 i sąsiednie

11.03 od godz. 13:00 do 15:00 w Grybowie, Równie, numery: 64, 65, 75,

13.03 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Grybów Strzylawki, - budynki pod Torami oraz nad Torami w kierunku Białej Wyżnej.

13.03 od godz. 13:00 do 16:00

w miejscowości Krużlowa Wyżna w kierunku Remizy, oraz do Góry w kierunku Siołkowej.

15.03 od godz. 10:00 do 13:00 powiat nowotarski w części miejscowości Spytkowice- poniżej Firmy "Redox"

26.02 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowościach: Ochotnica Dolna, osiedle Ligasy, Tylmanowa, osiedla: Rzeka od strony Dunajca, Zabaście i okolice

26.02 od godz. 8:30 do 9:30 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem, ul. Grotowskiego od strony Pryczków wraz z przyległymi

26.02 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Niedzica, ul. 3 Maja, budynki numery: 1, 1A

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 w Czarnym Dunajcu, budynki od ulicy Kamieniec Górny przez ulicę Targową do stadionu. krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.02 od godz. 9:30 do 10:00 w części miejscowości Czarny Dunajec, budynki od ulicy Kamieniec Górny przez ulicę Targową do stadionu i ulica Nadwodna.

27.02 od godz. 10:00 do 11:30

w Czarnym Dunajcu, budynki od ulicy Kamieniec Górny przez ulicę Targową do stadionu. krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.02 od godz. 12:00 do 12:30 w Szczawnicy, ul. Macka zza Ławy, Zabaniszcza i okolice

28.02 od godz. 8:00 do 14:00

w części miejscowości Bukowina- Osiedle od strony miejscowości Harkabuz

28.02 od godz. 8:30 do 14:00 w Nowym Targu, ul. Tysiąclecia, budynki numery: 133, 139 oraz Hurtownia Kubicz

28.02 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Ochotnica Dolna, osiedle Młynne

29.02 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Ludźmierz, ulice: Polna, Jana Pawła II od numeru 41 do 43, Nowotarska 16 i okoliczne

29.02 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Ludźmierz, ulice: Polna, Nowotarska od Polnej do Jana Pawła II, Jana Pawła II od strony: Polnej i Nowotarskiej, Polny Młyn wraz z przyległymi

29.02 od godz. 12:00 do 14:00

w miejscowościach: Grywałd, ulice: Jana Pawła II od strony: Palenickiej i Pod Tylką, Pod Tylką od strony Jana Pawła II, Przylasek, Krościenko nad Dunajcem , ul. Jagiellońska i Kąty od stony Grywałdu wraz z przyległymi

1.03 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II, od numeru 1 do 20, Bańska Niżna, ul. Cieplice, od numeru 5 do 14

1.03 od godz. 9:30 do 14:00 powiat olkuski Olkusz ul. Mazaniec od nr 31, Kamyk 2a - 3e, Mazaniec Boczna

1.03 od godz. 7:30 do 10:00 powiat oświęcimski Kęty ulica Słoneczna, Krótka, Jagiellońska.

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Piotrowice ulica Akacjowa od numeru 49 do 119 i od 56 do 100.

27.02 od godz. 8:00 do 15:00

Bobrek ulica Dębowa, Spokojna, Słoneczna.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Oświęcim ulica Okrężna, Zwycięstwa od numeru 68A do 120 i od 141 do 221.

28.02 od godz. 8:30 do 16:30

Kęty ulica Kęckie Góry Południowe, Widok.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ulica Beskidzka od numeru 36 do 52 i od 63 do 91.

29.02 od godz. 8:30 do 15:00 Zator ulica Diamentowa, Stawowa, Bugajska 27, 51, 12, 50,18. 1.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat proszowicki Góra Stogniowska kierunek Proszowice, Stogniowice

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat suski w miejscowości Sidzina, rola Gorylowa Dolna, Lipowa,

27.02 od godz. 8:00 do 16:30 Zawoja osiedle Maliki, Warzechówka, Trybały, Podsot.

28.02 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Sidzina, role: Gorylowa Dolna, Lipowa, Gorylowa Górna, okolice Zakładu Stolarskiego,

29.02 od godz. 8:00 do 17:30 Zawoja osiedle Swalisko, Smyraki.

5.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat tarnowski Łopoń, Sufczyn przy granicy miejscowości

26.02 od godz. 7:30 do 14:00 Żabno - ul. Szkotnik, okolica Dworca PKP.

26.02 od godz. 8:00 do 12:00 Sieradza - od strony Odporyszowa.

26.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gromnik ulica Monte Cassino, Westerplatte, Kościuszki oraz Golanka przy drodze wojewódzkiej od rzeki Biała do centrum miejscowości.

26.02 od godz. 8:00 do 15:00 Zalasowa ulice: Cypriana Kamila Norwida, Zielona

27.02 od godz. 8:00 do 9:00 Zalasowa ulice: Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego,

27.02 od godz. 8:00 do 17:00 Zalasowa 15

27.02 od godz. 10:00 do 14:00

Łukanowice

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zalasowa ulice: Zielona, Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego

28.02 od godz. 8:00 do 17:00 Szerzyny: Betlejem, działki po cmentarz, Hitpol, Sandra

28.02 od godz. 9:00 do 13:00

Nowa Jastrząbka - część miejscowości od strony Smykowa.

28.02 od godz. 9:00 do 13:00 Zdonia Góra, Podchybie

28.02 od godz. 9:00 do 13:00 Chojnik 313

28.02 od godz. 9:00 do 14:00 Lubcza, Kościół, cmentarz, Budaki

29.02 od godz. 8:30 do 15:30 Bistuszowa przysiółek Podlesie od strony Burzyna

1.03 od godz. 8:30 do 15:00 Piotrkowice, budynek 82B

4.03 od godz. 8:00 do 12:00 Zabłędza , budynek 36, 36 A i sąsiedni przy DW977

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Piotrkowice, kierunek Równia, rzeka Szpera

6.03 od godz. 8:00 do 15:00

Czermna - Centrum.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Nowa Jastrząbka - część miejscowości od strony Smykowa.

28.09 od godz. 9:00 do 13:00 Czermna Pasterniki.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Poronin, ul. Tatrzańska, od numeru 49 do 92

26.02 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Zakopane, ul. Przewodników Tatrzańskich, numery: od 1 do 1C i od 4 do końca

28.02 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Zakopane, ul. Piłsudskiego- Tatrzańskie ZOO

28.02 od godz. 13:00 do 14:30 w miejscowości Zakopane, ulice: Bachledy, numery: 2A, 2B, Spyrkówka od numeru 4 do 25A

29.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat wadowicki Roczyny ulica Ogrodnicza, Dolna, Sadowa, Krótka.

26.02 od godz. 8:00 do 14:00

Świnna Poręba okolice numerów 34, 52, 262, 246, 279, 35, 38, 44, 154, 248, 301, 295, 269, 32, 244, 157.

27.02 od godz. 8:30 do 14:30

Paszkówka ulica Leśna od numeru 7 do okolic numeru 31, Spokojna od Leśnej do okolic numeru 49, Słoneczna, Pasternik od Leśnej do Spacerowej, Spacerowa okolice numeru 5, 11.

27.02 od godz. 8:30 do 16:00 Przytkowice od okolic budynków numery 501, 609, 83 oraz 69, 73 do góry wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Skawiny oraz numery 536, 75,150, 214, 610, 633, 213, 216, 585, 218, 589, 192, 191 i sąsiednie.

27.02 od godz. 9:00 do 11:30 Chocznia osiedle Ramendowskie od numeru 1 do numrów 44, 45, 46, 47, 48 i sąsiednich, Biała Droga numery 7, 37, 41, 45 i sąsiednie.

28.02 od godz. 8:30 do 14:00

Mucharz numery 192, 301, 72, 190, 67, 230, 75, 334, 78, 82, 182, 258, 385, 86, 90, 91, 241, 411, 406 i okolica.

28.02 od godz. 8:30 do 14:30 Roczyny ulica Kwiatowa, Roczyńska.

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 Jaroszowice ulica Makowa.

29.02 od godz. 8:30 do 14:00 Przytkowice od centrum w kierunku Kościoła numery 86, 377, 477, 457, 509, 607, 58, 54, 56, 61, 59, 50, 392, 629, 545, 482 i sąsiednie.

29.02 od godz. 9:00 do 11:30 Inwałd ulica Wiejska.

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nidek ulica Świętego Jana Pawła, Lipowa.

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Barwałd Średni okolice numerów 333, 31, 347, 300, 25, 21, 19A, 12, 18, 298, 4, 11, 310.

5.03 od godz. 8:30 do 14:00

Przytkowice numery 193, 194, 195, 201, 155, 203, 204, 205, 208, 212, 467 i okoliczne oraz w kierunku Sosnowic numery 198, 199, 179, 200, 210 oraz sąsiednie,

5.03 od godz. 9:00 do 11:30

Brody okolice Karczmy OSTOJA, Ośrodka Wczasowego i skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową na Zarzyce, Brody okolice numerów 677, 213, 215, 2018, 221, 507, 225, 206, 204, 655, 197, 199, 655A i sąsiednie, fabryka mebli ELTIM oraz odbiorcy zasilani ze złącz ZK-7297 i ZK-7541 i sąsiednich. Izdebnik odbiorcy zasilani ze złącza nr ZK3192 i okolica

6.03 od godz. 9:00 do 12:00 Łękawica okolice numerów 123, 130, 129, 511, 127, 481, 308, 122, 124, 265, 290, 133, 301.

12.03 od godz. 8:00 do 15:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Wola Zabierzowska w kierunku przystanku

27.02 od godz. 7:30 do 14:00

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE 24 miejsca na wycieczkę z dzieckiem w Polsce [GALERIA]

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!