Czym przyprawiać ziemniaki? Które zioła i przyprawy pasują do ziemniaków? [PORADNIK]

Przebojem sezonu letniego niezaprzeczalnie są młode ziemniaki gotowane z koperkiem lub duszone z odrobiną czosnku, a na stołach podczas ogrodowych biesiad królują ziemniaki z grilla w ziołach. Z jakimi ziołami można łączyć ziemniaki, by było smacznie?

- Większość ziół i przypraw to wspaniałe rośliny o wartościach nie tylko kulinarnych, ale i leczniczych. Rozmaryn i tymianek to przyprawy, które idealnie pasują do wszelkich potraw na bazie ziemniaków – podkreśla Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalistka ds. żywienia i ekspertka w ramach IV edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.

Jednak w kuchni zioła dozować je z umiarem, ponieważ są bardzo intensywne w smaku, a ich zbyt duża ilość może zepsuć całą potrawę.