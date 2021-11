Czym różnią się drożdże świeże od suchych, jak je przeliczać oraz jak zrobić dobry zaczyn. Pogotowie kulinarne [PORADNIK]

Czym różnią się drożdże świeże od suchych (instant), jak przeliczać ilość drożdży świeżych na suche i odwrotnie oraz jak zrobić dobry zaczyn drożdżowy. Odpowiada Aleksander Zachuta, szef kuchni, Małopolski Ambasador Smaku.

Poprosiliśmy Aleksandra Zachutę o kilka porad na temat drożdży.

Aleksander Zachuta. Czym drożdże suszone (instant) różnią się od świeżych?

Drożdże suszone (instant) preferują osoby, które dużo pieką, a wieczne kupowanie nowych kostek drożdży świeżych byłoby dodatkowym problemem. Czasem w sklepie można natrafić na kostkę, która ma krótki termin ważności i może się zepsuć w lodówce. To świeżych drożdży nie można na przykład zamrozić?

Niektórzy świeże drożdże mrożą, ale są tacy, którzy twierdzą, że ta metoda pozbawia drożdży mocy. Dlatego gdy przygotowuję mocno wyrośnięty zaczyn, to sięgam po drożdże świeże. Czyli drożdże suszone są lepsze?

Na co dzień chętniej używam drożdży suszonych. Kupuję zapas małych paczuszek i przechowuję je w szafce. Kolejną zaletą jest to, że suszone drożdże wystarczy wymieszać z pozostałymi składnikami ciasta. Wystarczy dodać do suchych składników i drożdży letni płyn, aby zaczęły pracować, a ciasto mogło rosnąć. Nigdy nie miałem sytuacji, aby ciasto na drożdżach suszonych mi nie wyrosło. Za to na drożdżach świeżych czasem nie chce pracować.

Jak przeliczyć drożdże suszone na świeże i odwrotnie?

Wystarczy ilość drożdży suszonych pomnożyć razy 2 i wyjdzie nam odpowiednia część drożdży świeżych. Czyli na 7 g suszonych drożdży instant (jedna paczka) dajemy 15 g świeżych drożdży, z których jeszcze trzeba przygotować zaczyn. A jak zrobić zaczyn?

Przepis jest w zasadzie jeden. Należy jednak patrzeć ile mąki cukru i drożdży jest w danym przepisie i z tych ilości uszczknąć nieco do zaczynu. Przykładowy zaczyn na ciasto drożdżowe: Weź odpowiednie naczynie np. miskę

Wkrusz do niej 15 gramów drożdży

Dolej ok. 50 ml ciepłej wody lub mleka

Dodaj łyżkę lub dwie mąki

Dodaj 1 płaską łyżeczkę cukru

Wymieszaj.

Odstaw zaczyn w ciepłe i nieprzewiewne miejsce. W ciągu 15-20 minut drożdże powinny pięknie wyrosnąć. Powstanie taka delikatna pianka na górze i zaczyn zwiększy swoją objętość nawet dwukrotnie. Drożdże są gotowe do dodanie do mąki.

A z drożdży suchych można przygotować zaczyn?

Z drożdży suszonych również można przygotować zaczyn, jednak innego rodzaju. Jest to zaczyn wolnorosnący typu poolish. Poolish to dość luźny, drożdżowy zaczyn. Ten rodzaj zaczynu został przywieziony przez polskiego piekarza do Francji. Zaczyn poolish powstaje z wymieszania równej ilości mąki i wody oraz bardzo małej ilości drożdży.

