Czyta się. Tischner o górach i wolności. O książce "Wolność człowieka gór"

„Coraz wyraźniej widzimy, że tracąc góry, tracimy coś z siebie. Góry stały się częścią naszego człowieczeństwa. To przede wszystkim dzięki nim wiemy, że aby zrozumieć wolność, trzeba iść nie tyko po płaszczyźnie w prawo czy w lewo, ale również wstąpić w głąb, a potem trzeba umieć i chcieć wspiąć się na szczyt. Naszą wolnością jest ‘wierhowanie’. Ale także wolnością naszą jest przenikanie w głąb, szukanie tego, co nietykalne, jedyne, dziewicze. I przemienianie w głaz człowieczeństwa” – pisał ks. Tischner we wstępie do albumu ze zdjęciami Tatr autorstwa Ryszarda Ziemaka. To jeden z szesnastu tekstów zebranych przez Wojciecha Bonowicza w tomie „Wolność człowieka gór”.

Większość tekstów miała swoje pierwodruki w czasopismach, w publikacjach – jak ta cytowana – innych autorów. Czytelnik znajdzie tu i teksty, w których to miłość do gór i ogromny szacunek do mieszkańców tych terenów, piękno krajobrazu, wspomnienia są tematem, ale i takie, w których mówi Tischner-filozof, nie mogło zabraknąć Hegla. Zresztą z niemieckim filozofem i Tischnerem związana jest pewna anegdota, która Wojciech Bonowicz przytacza w wydanej latem ubiegłego roku biografii Tischnera.