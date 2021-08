Dąbrowa Tarnowska. Zboczeniec grasował w miejskim parku. Obnażał się przed przechodniami na alejkach i w rejonie placu zabaw

Mężczyzna rozbierał się przed spacerowiczami w dąbrowskim parku

Do bulwersujących scen doszło w Miejskim Parku w Dąbrowie Tarnowskiej, który znajduje się w samym centrum stolicy Powiśla. Mężczyzna rozbierał się przed przypadkowymi przechodniami. Do obnażania miało dochodzić również w pobliżu placu zabaw.

Spacerowicze zawiadomili policję. Już po chwili na miejscu pojawił się patrol mundurowych.

- Funkcjonariusze ustalili tożsamość negliżującego się mężczyzny, okazał się nim być 28-letni mieszkaniec powiatu dąbrowskiego - informuje asp. Ewelina Fiszbain, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Mieszkaniec powiatu dąbrowskiego odpowie za nieobyczajny wybryk przed sądem

Zatrzymany był nietrzeźwy. Po wykonaniu z nim formalności, policjanci przekazali go pod opiekę rodzinie.

Wobec 28-latka zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Odpowie za publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku. Grozi mu za to kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna do 1,5 tys. zł.