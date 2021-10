Dąbrowica. Tajemnicze pożary na Powiślu dąbrowskim nie ustępują. Tym razem spłonęła stodoła w Dąbrowicy. Zagrożony był też sąsiedni budynek Robert Gąsiorek

Pożar w Dąbrowicy jest kolejnym tego typu zdarzeniem na Powiślu dąbrowskich. Wszystko wskazuje na to, że na tym terenie grasuje podpalacz archiwum Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W nocy z soboty na niedzielę (2/3 października) w powiecie dąbrowskim doszło do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Dąbrowica (gmina Szczucin). To już kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich miesiącach na Powiślu. Wszystko wskazuje na to, że pożary są wzniecane przez seryjnego podpalacza.