“Dalekowschodnia Golgota” - opowieść o rosyjskim blogerze walczącym z reżimem Putina na Krakowskim Festiwalu Filmowym

Rosyjski dokument dołączył do 15 najnowszych pełnometrażowych filmów z całego świata, zakwalifikowanych do prestiżowego międzynarodowego konkursu. Filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach, a także długo oczekiwane premiery światowe będą rywalizować o Złoty i Srebrne Rogi przed jury i publicznością Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Wśród nich zobaczymy także dwie polskie produkcje: „Antybohater” Michała Kaweckiego i „Spacer z aniołami” Tomasza Wysokińskiego.

„Lepiej być klaunem niż inteligentnym niewolnikiem” – uważa Wiktor, założyciel amatorskiego kanału „Vityok Live” w portalu YouTube, który jest jego jedyną bronią w walce z Lewiatanem – z lokalną korupcją, powszechną beznadzieją i zastraszaniem niepokornych. Jako mąż, ojciec, człowiek na dorobku ma wiele do stracenia. Szczera i autentyczna motywacja pcha go do przodu bez względu na ryzyko, które wiąże się z podnoszeniem ręki na władzę w Rosji.