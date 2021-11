Dania i potrawy z parówkami: parówki w cieście francuskim, zapiekane parówki z serem i panierowane parówki [PRZEPISY]

Najpopularniejszym sposobem na przygotowanie parówek jest oczywiście gotowanie ich we wrzącej wodzie. Skoro jednak pogoda za oknem nie zachęca do wychodzenia z domu, może warto poeksperymentować nieco z ich udziałem? Istnieje bowiem sporo przepisów, których wykonanie zajmuje niewiele więcej czasu, a sam posiłek jest zdecydowanie smaczniejszy i efektowniejszy. Uśmiechasz się na samą myśl o takich daniach? W takim razie koniecznie sprawdź je poniżej!

Parówki w cieście francuskim ze szpinakiem [PRZEPIS]

Składniki:

Parówki (np. Dobropolanki JBB Bałdyga)

Ciasto francuskie

Żółty ser

Szpinak mrożony

Czosnek

Jajko

Sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Szpinak wraz z czosnkiem odparowujemy na patelni, przyprawiamy solą i pieprzem, a następnie ostudzamy. Ciasto francuskie smarujemy masą szpinakową, posypujemy wcześniej startym serem, a później zawijamy w nie parówki. Gotowe sakiewki smarujemy jajkiem. Na koniec danie wstawiamy do rozgrzanego do 180°C piekarnika i zapiekamy do rumianego koloru.