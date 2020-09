Dania z ciecierzycy. Energetyczna zupa z ciecierzycy [PRZEPIS]

Szukasz pomysłu na zdrową zupę? Kucharze związani z Uniwersytetem Smaku Solgaz proponują pyszną, aromatyczną zupę z ciecierzycą! Zobaczcie przepis.

Składniki na 10 porcji

Ziemniaki - 1 kg

Ciecierzyca - 0,8 kg

Cebula - 0,2 kg

Czosnek - 0,03 kg

Boczek wędzony, parzony - 0,2 kg

Rozmaryn świeży - 2 gałązki

Bazylia świeża – 2 gałązki

Lubczyk – 2 gałązki

Bulion warzywny - 1,5 litra

Sól, pieprz biały do smaku

Wykonanie:

Suchą ciecierzycę wsypać do garnka, zalać zimną wodą i odstawić na noc do namoczenia. Następnie 1,5 -2 godziny gotować w tej samej wodzie z dodatkiem soli.

Boczek pokroić w paski, cebulę pokroić w kostkę, czosnek posiekać, podsmażyć. Dodać posiekany rozmaryn, lubczyk i bazylię. Zalać bulionem warzywnym, gotować 15 minut. Ziemniaki ugotować, pokroić w plastry grubości 1 cm, grillować na patelni do uzyskania wyraźnych pasków. Do wywaru dodać ziemniaki i ciecierzycę, doprawić do smaku solą i pieprzem, zagotować.