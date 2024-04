Dania z ryżu. Co można przygotować z ryżu? Pomysły na potrawy z ryżem [PRZEPISY]

Papryka faszerowana ryżem, pieczarkami i ogórkiem konserwowym [PRZEPIS]

Wykonanie Ryż kolorowy gotować około 20 minut w osolonej wodzie. Pieczarki oraz cebulę pokroić w kostkę. Razem smażyć przez około 5 minut na oliwie. Ogórki konserwowe pokroić w kostkę. Ryż, pieczarki oraz ogórki przełożyć do miski. Dokładnie połączyć wszystkie składniki. Farsz doprawić do smaku solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Z papryk odkroić wierzchołki. Usunąć gniazda nasienne. Wgłębienia wypełnić farszem. Ser żółty pokroić w paski. Kawałki sera ułożyć na farszu. Papryki przykryć odciętym wierzchołkami. Ułożyć w naczyniu żaroodpornym, zalać bulionem i piec około 50 minut w temperaturze 180 stopni. Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „W tradycyjnej kuchni Kasi”

Pasztet z pieczonych warzyw i ryżu [PRZEPIS]

Sałatka z kurczakiem, ananasem i ryżem [PRZEPIS]

Paella kalafiorowa z indykiem i ryżem [PRZEPIS]

Sałatka chrupiąca z tuńczyka, ryżu i kukurydzy [PRZEPIS]



Wykonanie

Ryż ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu, odcedzić i wsypać do miski. Obrane jajka pokroić w kostkę. Kukurydzę i tuńczyka odsączyć z zalewy. Cebulę obrać i drobno posiekać. Wszystkie składniki wymieszać w misce z ryżem, dodać majonez. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Całość dokładnie wymieszać. Wstawić do lodówki na ok. 1 godzinę do schłodzenia.

Przepis Iwony Borowiec