Deepspot - najgłębszy basen na świecie powstał w Polsce. To raj dla nurków za 50 mln zł ZDJĘCIA

Deepspot - najgłębszy i najnowocześniejszy basen na świecie

Budowa Deepspotu rozpoczęła się w 2014 roku, ale pomysł prezesa Braszczyńskiego narodził się już cztery lata wcześniej. Basen - jak czytamy na jego oficjalnej stronie "został stworzony z myślą o wszystkich osobach, które marzą o nurkowaniu sprzętowym – Scuba Diving lub na zatrzymanym oddechu – Freediving, ale nigdy go nie próbowały, oraz osobach początkujących i profesjonalistach, którym zależy na komforcie ciepłej, czystej wody i bezpiecznych warunkach do treningu".

- Deepspot to najgłębszy i najnowocześniejszy basen na świecie. Nie tylko do nurkowania. Lada chwila otwiera swoje podwoje. Realny termin to listopad. Niestety, ze względu na pandemiczne realia nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty oficjalnej inauguracji. Na 12 listopada planowaliśmy pobicie rekordu Guinnessa. Myślę o najgłębszym zejściu pod wodę w sztucznym akwenie - informuje nas Michał Braszczyński, prezes Deepspot i spółki Aerotunel, właściciela formatu Flyspot (Indoor Skydiving), budowniczego trzech tuneli aerodynamicznych (w Warszawie, Katowicach i Mirosławicach koło Wrocławia).

Gospodarze obiektu zapewniają, że na chętnych do skorzystania z basenu czeka nie tylko idealne warunki do nurkowania, równa temperatura (32-34 stopnie Celsjusza) na całej głębokości (jest to prawdopodobnie jedyne miejsce do nurkowania w Polsce bez termokliny!), ale także najwyższa jakość wody, głębia, wrak i jaskinie, liny i winda Freediverów, doskonała restauracja, podwodny hotel i przestronne sale konferencyjne.