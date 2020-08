Desery. Ciasto marchewkowe z bakaliami. Proste i pyszne [PRZEPIS]

Miękkie, wilgotne w środku i obłędnie dobre. Zobaczcie przepis na najlepsze ciasto marchewkowe z dodatkiem czekolady i bakalii. Przepis naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Składniki

200 g cukru kryształu

150 ml oleju

3 jajka

250 g startej marchewki

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady

2 łyżki dżemu truskawkowego

200 g mąki pszennej

50 g mąki ziemniaczanej

łyżka kakao

łyżeczka sody, cynamonu i proszku do pieczenia

szczypta soli

cukier waniliowy

1/2 szklanki kokosu, startych na wiór orzechów włoskich i rodzynek

cukier puder

Wykonanie

Jajka zmiksować z cukrem kryształem, cukrem waniliowym i dżemem. Dolać powoli olej, wymieszać. Dodać startą na średnich oczkach marchewkę, oraz bakalie i czekoladę pokrojoną w drobną kostkę. Wymieszaną masę połączyć z przesianą mąką, proszkiem do pieczenia, kakao, cynamonem i sodą oczyszczoną. Dodać szczyptę soli.

Boki tortownicy wysmarować margaryną i posypać bułką tartą. Ciasto wylać do tortownicy wyłożonej na spodzie papierem do pieczenia. Piec w 190 stopniach przez ok. 70 minut. Posypać cukrem pudrem.