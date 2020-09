Desery. Ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką [PRZEPIS]

Przepisem na ciasto „słodka pomarańcza” podzieliła się nasza Czytelniczka Agniszka Sznajder. Starosądeczanka, miłośniczka gotowania i wędrówek górskich. – Prowadzę blog kulinarny "Apetyczna babeczka". Inspiruje mnie to, co nowe i czego jeszcze nie znam. Smakuję, gotuję... i już nie mówię „nigdy” – mówi o sobie.

Składniki na biszkopt

5 jaj

3/4 szklanki cukru kryształu

3/4 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki oleju

łyżeczka proszku do pieczenia

świeży sok wyciśnięty z połowy pomarańczy

Składniki na mus

litr soku z pomarańczy

2 budynie waniliowe lub śmietankowe

1/2 szklanki cukru kryształu

Składniki na piankę

1/2 litra śmietany kremówki

3 płaskie łyżeczki żelatyny

1/3 szklanki gorącego mleka

Wykonanie

Biszkopt. Wszystkie składniki na biszkopt powinny mieć taką samą temperaturę, więc 2 godziny przed pieczeniem warto wyjąć jaja z lodówki.

Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i miksować prawie do całkowitego rozpuszczenia, dodać żółtka. Następnie przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia, zmiksować. Wlać olej i sok z pomarańczy, połączyć składniki.

Spód tortownicy wyłożyć papierem do pieczenia, boki posmarować olejem, przelać ciasto do formy. Piekarnik rozgrzać do 180 st., czas pieczenia ok. 30 minut. Po upieczeniu formę z biszkoptem położyć na kratce kuchennej do góry dnem, aby biszkopt nie opadł, wystudzić.

Mus pomarańczowy. Połowę soku ugotować z cukrem. W drugiej połowie soku rozpuścić dwa budynie, połączyć z gotującym się sokiem i gotować do zagęstnienia składników. Powstałą gorącą masę przelać na wystudzony biszkopt, odstawić do zupełnego wystudzenia.

Śmietankowa pianka. W gorącym mleku rozpuścić żelatynę. Dobrze schłodzoną śmietanę ubić na sztywno mikserem. Do śmietany dodać małymi porcjami zimne mleko z żelatyną i mieszać łyżką lub trzepaczką (nie mikserem!). Gotową masę śmietankową przełożyć na wystudzoną masę pomarańczową. Ciasto wstawić do lodówki na min. 2-3 godziny.

Opcjonalnie wierzch można ozdobić świeżo startą skórką pomarańczy, a do warstwy pomarańczowej można dodać kawałki pomarańczy.