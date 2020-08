Desery. Ciasto pleśniak – zawsze wychodzi i smakuje wyśmienicie [PRZEPIS]

Kruchy spód, powidła lub sezonowe owoce, piana z białek i pyszne ciasto gotowe. Popularny pleśniak wraca do łask! Przepisem podzieliły się Panie z Koła Gospodyń w Białce.

Składniki na ciasto

½ kg mąki

35 dag margaryny

5 dag cukru

3 łyżeczki proszku do pieczenia

6 żółtek

Składniki na pianę

6 białek

szklanka cukru

Dodatkowo

powidła lub sezonowe owoce

Wykonanie

Z podanych składników zagnieść ciasto. Od całego ciasta odciąć 2 kulki, włożyć do lodówki na chwilę. Resztę rozwałkować i wyłożyć na blaszkę, rozłożyć na nim nadzienie z powideł lub sezonowych owoców i zetrzeć 1 kulkę ciasta. Piec 1/2 godziny. Ciasto wyciągnąć, dać ubitą na sztywno pianę z 6 białek i szklanki cukru i zetrzeć drugą kulkę ciasta. Upiec na złoto.

To ciasto można piec z dowolnym nadzieniem: owocami sezonowymi np. czernicami, borówkami czy jabłkami. Można posmarować powidłami i posypać rozdrobnionymi orzechami lub migdałami. Do piany można dodać kisiel owocowy i wtedy piana będzie kolorowa. Możliwości jest sporo, a ciasto zawsze smakuje wyśmienicie.