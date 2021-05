Desery. Ciasto półkruche z rabarbarem i kruszonką [PRZEPIS]

Ciasto półkruche z rabarbarem i kruszonką to pomysł na pyszny deser do popołudniowej kawy. Przepisem podzieliła się nasza Czytelniczka Katarzyna Kośmider.

Składniki na blaszkę o wymiarach 20x30 cm

Ciasto półkruche:

200 g mąki pszennej

100 g masła

100 g cukru

1 jajko

2 łyżki kwaśnej śmietany

szczypta soli

Nadzienie rabarbarowe:

1 łyżka masła

1 kg rabarbaru

cukier

1 łyżeczka cynamonu

Kruszonka:

115 g mąki pszennej

80 g cukru

100 g masła

Wykonanie

Ciasto półkruche:

W misce wymieszać mąkę cukier, sól. Dodać masło i za pomocą rąk połączyć składniki. Na koniec dodać jajko i śmietanę, wyrobić ciasto.

Wyłożyć blaszkę papierem do pieczenia. Rozwałkować ciasto na grubość około 0,5 cm i położyć na papier, brzegi blaszki wylepić ciastem na wysokość około 2 cm.

Nakłuć ciasto widelcem i odstawić do zamrażalki na około pół godziny. Włożyć ciasto do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni i piec przez około 15-20 minut.