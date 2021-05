Desery. Ciasto ucierane z truskawkami. Proste i pyszne [PRZEPIS]

Ciasto ucierane z truskawkami wychodzi zawsze! Przepis naszej Czytelniczki Iwony Borowiec.



Składniki na dużą blachę:

4 jajka

1 szklanka cukru

2 szklanki mąki pszennej

1 margaryna

2 łyżeczki proszku do pieczenia

aromat śmietankowy lub waniliowy

ok. 4 szklanek truskawek (mogą być też inne sezonowe owoce)

Dodatkowo

tłuszcz i bułka tarta do wysmarowania blachy



Wykonanie

Ubić pianę z białek, dodać cukier, następnie żółtka. Do masy dodawać (cały czas ubijając) na zmianę mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i rozpuszczoną, ciepłą margarynę. Na końcu dodać aromat i dokładnie wymieszać.

Na posmarowaną tłuszczem i wysypaną bułką tartą dużą formę wylać ciasto, następnie ułożyć na nim owoce. Piec w temp. ok. 180 stopni do momentu, aż ciasto lekko się zrumieni (ok. 45 min.)