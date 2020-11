Desery. Cydrowe ciasteczka z jabłkami. Hit jesieni! [PRZEPIS]

SKŁADNIKI

25 dag margaryny

1/2 szklanki cydru (ok. 120 ml)

3 szklanki mąki pszennej

szczypta soli

DODATKOWO

4 średnie jabłka

2-3 łyki miodu

WYKONANIE

Z podanych składników zagnieść ciasto, zawinąć w folię do żywności i odłożyć do lodówki na min. 2 godziny, choć najlepiej odłożyć je na całą noc. Jabłka obrać i pokroić na drobne płaskie kawałki, dodać miód i delikatnie wymieszać.

Schłodzone i wyleżakowane ciasto dość cienko rozwałkować, wykroić szklanką kółeczka jak na pierogi i nadziać jabłkami. Wierzch ciastka sklepić za pomocą wody lub białka. Ciasteczka ułożyć na przygotowanych foremkach wyłożonych papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzać do 200 stopni. Ciasteczka piec około 25-30 minut, aż się przyrumienią. Po wystudzeniu można je posypać cukrem pudrem.