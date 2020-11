Desery. Domowe rogaliki drożdżowe z serem [PRZEPIS]

Sprawdzony przepis na rogaliki drożdżowe! Przepisem podzieliła się nasza Czytelniczka Katarzyna Jaworek, autorka bloga „W tradycyjnej kuchni Kasi”. - Ze szklanką ciepłego kakao smarują wybornie – zapewnia.

Składniki na ciasto drożdżowe

400 g mąki

30 g drożdży

200 ml mleka

3 łyżki cukru

1 jajko

50 g masła

szczypta soli

Składniki na masę serową

200 g sera białego

1 opakowanie cukru waniliowego

2 łyżki cukru

1 żółtko

50g masła

Dodatkowo

białko do posmarowania

Wykonanie

Ciasto: W ciepłym mleku rozpuścić drożdże. Dodać łyżeczkę cukru i łyżeczkę mąki. Wymieszać i odstawić na 15 minut do wyrośnięcia. Mąkę przesiać do miski. Dodać rozczyn, jajko, cukier, sól oraz rozpuszczone masło. Wyrobić ciasto. Oprószyć mąką i odstawić na 30 minut do wyrośnięcia.

Masa serowa: Masło utrzeć z cukrem, cukrem waniliowym i żółtkiem. Dodać pokruszony ser i razem utrzeć.

Wyrośnięte ciasto wyłożyć na stolnicę i podzielić na dwie części. Jedną z części rozwałkować tworząc okrąg. Ciasto pokroić na trójkąty. Na każdy kawałek ciasta nałożyć porcję masy serowej. Ciasto zwinąć w rogaliki. Z drugą częścią ciasta zrobić to samo co z pierwszą. Rogaliki ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piec około 25 minut w temperaturze 180 stopni.