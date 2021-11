Desery. Kultowe, dwukolorowe ciasto „zebra” [PRZEPIS]

Ciasto zebra [PRZEPIS]

Składniki

2,5 szklanki mąki

szklanka cukru

szklanka oranżady (lub wody mineralnej gazowanej)

szklanka oleju

5 jajek

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki kakao

3 łyżki mąki

Wykonanie

Jajka ubić z cukrem, dodać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, wymieszać. Po trochu dodawać oranżady i oleju. Podzielić ciasto na pół do dwóch misek. Do jednej dodać 3 łyżki kakao (przesiać je, żeby nie miało grudek), a do drugiej 3 łyżki mąki.

Okrągłą blaszkę o średnicy 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Na środek blachy wylewać po 3 łyżki jasnego i ciemnego ciasta na zmianę - aż do wykończenia mas.

Piec około 30-40 minut w temperaturze 180 stopni.

Gotowe ciasto można posypać cukrem pudrem lub oblać polewą czekoladową.