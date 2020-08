Desery. Leśny sernik na biszkopcie z mango i jagodami [PRZEPIS]

Wykonanie

Biszkopt:

Oddzielamy białka od żółtek i ubijamy je ze szczyptą soli na sztywną pianę. Dodajemy cukier oraz żółtka, a następnie przesiane mąki wraz z proszkiem do pieczenia. Mieszamy delikatnie drewnianą łyżką do połączenia składników po czym wylewamy na posmarowaną tłuszczem tortownicę. Pieczemy ok 15 minut w nagrzanym do 180 stopni piekarniku. Studzimy, jeśli trzeba delikatnie ścinamy wierzch, by wyrównać przed nałożeniem warstwy sernika.

Rozpuszczamy galaretki: 2x owoce leśne w 3/4 szklanki wody, 2x pomarańcza w 3/4 szklanki wody 1x owoce leśne w 400 ml wody.

Sernik jagodowy:

Śmietankę ubijamy na sztywno wraz z cukrem pudrem. Dodajemy ser, oraz jagody, a na końcu wlewamy tężejące galaretki rozpuszczone w 3/4 szklanki wody. Masę wylewamy na biszkopt, wstawiamy do lodówki. Po około 20 minutach delikatnie, łyżką nakładamy połowę galaretki jagodowej. Ponownie schładzamy w lodówce.

Sernik mango:

W czasie schładzania przygotowujemy drugą warstwę sernika. Ponownie ubijamy śmietankę z cukrem pudrem, serem, musem mango oraz galaretkami. Przelewamy na zastygniętą galaretkę, a po kolejnym schłodzeniu nakładamy pozostałą część galaretki jagodowej. Sernik najlepiej rozkroić dopiero po kilkugodzinnym leżakowaniu w lodówce.