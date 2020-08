Desery. Proste i pyszne babeczki z jabłkami [PRZEPIS]

Wystarczy kilka składników i pyszne babeczki z jabłkami gotowe. Przepis naszej Czytelniczki Iwony Borowiec.

Składniki

2 szklanki maki plus 2 łyżki

½ szklanki cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki cynamonu

szczypta soli

½ szklanki mleka

5 łyżek roztopionego masła

1 jajko

1 duże jabłko pokrojone w drobna kosteczkę

Wykonanie

Rozgrzać piekarnik do 200 stopni. Wymieszać mąkę, cukier, proszek do pieczenia, cynamon i sól. W osobnej misce wymieszać mleko, ostudzone masło i jajko. Wlać rozczyn do miski z mąką, wymieszać, dodać jabłko. Wlać ciasto do foremek i piec ok. 30 minut.